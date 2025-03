"Mi to nikad nismo radili": Nadal otkrio šta je to sa Đokovićem i Federeom pokazao Alkarazu i Sineru

Rafael Nadal pričao je o odnosu koji je imao sa Novakom Đokovićem i Rodžerom Federerom dok su igrali tenis.

Od "velike trojke" ostao je samo Novak Đoković. Jedino se još srpski teniser bori za nove titule, za 25. grend slem u karijeri i pokušaće da ostvari to u tekućoj sezoni. Rodžer Federer je već neko vrijeme u penziji, Rafael Nadal je od prošle godine "okačio reket o klin".

Upravo je Rafa gostovao u podkastu kod Endija Rodika i tamo je pričao o raznim temama. Jedna od njih bila je i šta su to u amanet njih trojica ostavili novim generacijama i onima koji dolaze - Karlos Alkarazu i Janiku Sineru prvenstveno.

Njegov dug odgovor i objašnjenje odnosa koji ima sa Srbinom i Švajcarcem možda i najbolje oslikava kako su se ponašali dok su na terenu bili ljuti protivnici.

"Mi kao rivali, pokazali smo svijetu da možemo da budemo najveći rivali i da u isto vrijeme budemo kolege. Ne kažem da smo najbolji prijatelji, već da postoji dobar lični odnos i da to pokazuje pozitivan primjer sljedećoj generaciji i na to sam ponosan. Mi smo odrasli sa tim nevjerovatnim rivalstvom, Rodžer, Novak i ja, ali nismo izgubili perspektivu da smo ljudska bića. Ne svađamo se, poštujemo jedan drugog i to je pomoglo novoj generaciji da razumije da ne moraš da mrziš protivnika. Možeš da poštuješ, da cijeniš rivala. Oni su važan dio tvog života, ne moraš da ih mrziš da bi dao sve od sebe. To smo pokazali svetu", rekao je Nadal.

"Alkaraz je sjajan, Siner je prošao kroz dosta toga"

Budućnost svjetskog tenisa predstavljaju upravo Karlos i Janik. Njih dvojica pokušaće da nadomjeste odlazak legendi, da budu oni ti za koje će se kupovati karta više. Pričao je Rafa i o njihovim ljudskim osobinama.

"Karlos je sjajan momak, ima sjajnu porodicu iza sebe, sa dobrim vrijednostima, dobri su ljudi i to je činjenica. Zato i mislim da je Alkaraz takav, onako kako su te vaspitali kod kuće, takav si."

Nije želio previše da priča o problemima Sinera i doping skandalu, već je to samo malo "provukao" kroz priču o Italijanu. "Isto vidim i kod Ige Švjontek, kod Janika Sinera isto. On je prošao kroz težak proces u posljednjih godinu i nešto dana. Nova generacija sjajnih igrača je tu i oni će pomoći ovom prelijepom sportu da raste i da dobija navijače", zaključio je Nadal.