Slika vrijedna 600.000 evra: Pikasova "Mrtva priroda sa gitarom" nestala na putu do Granade

Policija u Španiji istražuje nestanak Pikasove slike vrijedne 600.000 evra tokom transporta iz Madrida u Granadu.
Pikasova slika "Mrtva priroda sa gitarom" trebala je da bude dio postavke na izložbi u Fondaciji "Kaja Granada", koja je otvorena prošle sedmice.
Međutim, slika urađena olovkom i gvaš tehnikom iz 1919. godine nikada nije stigla do Granade.
Slika pripada privatnom kolekcionaru iz Madrida i bila je dio pošiljke pozajmljenih eksponata koji su kombijem stigli u Granadu iz Madrida u petak, 3. oktobra.
Fondacija je saopštila da je, kada je kombi stigao, njegov sadržaj istovaren i provjeren.
Uprkos činjenici da neka od pažljivo upakovanih djela nisu bila pravilno numerisana, što je onemogućilo iscrpnu provjeru, isporuka je potpisana i kombi i njegova posada su krenuli svojim putem.
Sljedećeg ponedjeljka, djela koja su tokom vikenda bila pod video-nadzorom, raspakovana su tada je i primijećeno da jedno nedostaje.
Fondacija je saopštila da je prijavila nestanak slike Nacionalnoj policiji.
"Takođe smo se stavili na raspolaganje onima koji istražuju i imamo potpuno povjerenje da će slučaj biti pravilno riješen", navodi Fondacija.
Izvještaji španskih medija sugerišu da je kombi možda stao preko noći u blizini Granade i da su se dvije osobe u njemu smjenjivale čuvajući njegov dragocjeni teret.
(Srna)