logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zar je već počelo? Grci požurili sa ponudama za predstojeću sezonu, objavljene cijene smještaja

Zar je već počelo? Grci požurili sa ponudama za predstojeću sezonu, objavljene cijene smještaja

Autor Dušan Volaš
0

Mnogi turisti već su počeli da planiraju ljetnji odmor za 2026. godinu. Pojedini vlasnici apartmana već su objavili ponude smještaja sa cijenama za predstojeću sezonu.

Vlasnici apartmana na Halkidikiju počeli su da objavljuju cjenovnike za naredno ljeto, a jedan primjer iz Kalitee jasno pokazuje šta možemo očekivati kada su u pitanju popularne destinacije.

Društvenim mrežama kruži snimak koji prikazuje jednu od, kako se navodi, najlepših plaža na Kasandri, uz detaljan opis smještaja koji se nalazi u njenoj neposrednoj blizini.

Riječ je o apartmanu u Kalitei, smještenom u manjem kompleksu zgrada, u drugom redu od mora, što je lokacija koja se tradicionalno visoko kotira kod turista.

Ovaj konkretan primjer daje odličan uvid u to kako će se kretati cijene "prvog reda" turističke ponude u 2026. godini.

Šta se nudi?

Apartman koji služi kao reper za formiranje budžeta opisan je kao prostran objekat (dvosoban stan) koji može da primi do šest osoba. Ističe se "open space" koncept dnevne sobe i kuhinje, kao i postojanje dve terase sa obe strane objekta, što omogućava prirodnu ventilaciju i komfor.

Poseban adut, koji diktira i cijenu, jeste lokacija: objekat je udaljen svega 70 metara od mora, a gosti do plaže stižu stazom direktno kroz dvorište kompleksa, bez potrebe za prelaženjem prometnih ulica. Takođe, apartman je opremljen i veš mašinom, što je važna stavka za porodice koje ostaju duže od deset dana.

Evo kako izgleda finansijska konstrukcija ukoliko planirate ljetovanje na ovakvoj lokaciji, podeljena na predsezonu i špic sezone.

Predsezona i postsezona

Za one koji mogu da priušte odmor van školskog raspusta, maj i septembar nude znatno povoljnije, ali i dalje ne baš niske cijene za premium lokacije.

Maj: Cijena iznosi 115 evra po noćenju. Ako u apartmanu boravi pun kapacitet od 6 osoba, to iznosi nešto manje od 20 evra po osobi.
Jun: Kako se ljeto zahuktava, cijene rastu. U junu se raspon kreće od 115 do 150 evra po noćenju, u zavisnosti od toga da li birate početak ili kraj mjeseca.
Septembar: Cijene su identične junskim i kreću se u rasponu od 115 do 150 evra.

Špic sezone

Jul i avgust, mjeseci kada najveći broj ljudi odlazi na more, donose i najviše cijene.
Jul i avgust: Za ovaj apartman potrebno je izdvojiti fiksnih 200 evra po noćenju.

Iako na prvi pogled 200 evra dnevno deluje kao visoka suma, računica postaje jasnija kada se podijeli po glavi stanovnika. Ukoliko dvije porodice ili veće društvo od šestoro ljudi dijeli troškove, cijena noćenja po osobi iznosi oko 33 evra.

Ovaj oglas potvrđuje trend koji je prisutan već nekoliko godina – blizina plaže, direktan izlaz na more i uređen enterijer drže cijenu, a rane objave cjenovnika sugerišu da vlasnici očekuju još jednu snažnu sezonu i veliku potražnju već tokom zimskih mjeseci.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite komentar, nije potrebna registracija!

 (Kamatica/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grčka ljetovanje cijene

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA