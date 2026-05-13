Evropa krije raj za solo putnike: Ove destinacije su hit za avanturiste u 2026. godini

Od planinarenja kroz Dolomite i susreta sa medvjedima u Italiji, do vožnje kajakom po norveškim fjordovima i posmatranja kitova na Azorima, ovo su najuzbudljivije evropske destinacije za sve koji žele da putuju sami i dožive pravu avanturu.
Putovati sam već je veliki korak, a kada se jednom odvažite na takvu avanturu, otvara vam se potpuno novi svijet iskustava i slobode.
Bilo da sanjate o susretu sa divljim životinjama, planinarenju kroz spektakularne predjele ili istraživanju skrivenih kutaka Evrope, solo putovanja mogu biti nezaboravno iskustvo.
Neki putnici traže adrenalinske aktivnosti i netaknutu prirodu, dok drugi žele mir, izazov i osjećaj potpune slobode.
Upravo zato je platforma za avanturistička putovanja "Much Better Adventures" sastavila listu najboljih evropskih destinacija za solo avanturiste u 2026. godini.
Prilikom izbora uzimani su u obzir bezbjednost zemlje, troškovi putovanja, broj planinarskih ruta, prirodna raznovrsnost, kao i preporuke stručnjaka i trendovi među putnicima.
Italija - raj za planinare i ljubitelje prirode
Iako mnogi Italiju povezuju sa morem, pastom i opuštanjem na obali, unutrašnjost zemlje krije potpuno drugačiji svijet avanture.
Dolomiti su jedno od najpoznatijih mjesta za planinarenje u Evropi.
Posebno je popularna ruta Alta Via 1, duga oko 125 kilometara, koja vodi kroz planinske domove i nevjerovatne pejzaže. Za one željne dodatnog adrenalina, tu su i čuvene "via ferrata" staze - osigurani planinski putevi namijenjeni avanturistima.
Ljubitelji divljih životinja mogu da istraže i Apenine, posebno Nacionalni park Abruco, Lacio i Molize, gdje je moguće vidjeti medvjede, vukove i divokoze u njihovom prirodnom okruženju.
Portugal - mnogo više od plaža
Portugal je poznat po obali i surfovanju, ali prava avantura krije se na njegovim ostrvima.
Azorska ostrva nude brojne pešačke staze različite težine, ali i mogućnost ronjenja i posmatranja kitova. Za putnike koji više vole more nego planine, ovo može biti idealna destinacija.
Madeira je još jedan raj za aktivni odmor. Ostrvo je prepuno planinarskih ruta, a posjetioci mogu da isprobaju i kanjoning ili „coasteering" - avanturističko kretanje duž stjenovite obale uz skakanje u more i penjanje.
Španija - skriveni dragulji za avanturiste
Iako se Španija često suočava sa prevelikim brojem turista, veliki dio zemlje i dalje krije manje poznate destinacije savršene za avanturistička putovanja.
Pored čuvenog hodočasničkog puta Camino de Santiago, avanturisti mogu da istraže i Caminito del Rey, nekada poznat kao jedna od najopasnijih staza na svijetu, zatim klisuru Garganta de los Infiernos u dolini Herte ili slikovitu obalsku stazu Camí de Ronda na Kosta Bravi.
Norveška - zemlja za prave ljubitelje avanture
Norveška je tokom zime pravi raj za sve koji vole aktivnosti na snegu.
Vožnja motornih sanki, pseće zaprege, hodanje na krpljama i skijanje samo su dio ponude.
Za one koji žele potpuno iskustvo divljine, moguće je pohađati i kurseve preživljavanja u prirodi uz vodiče koji podučavaju osnovama "bushcraft" vještina.
Ni ljeto nije ništa manje uzbudljivo, planinarenje i biciklizam pod ponoćnim suncem, kao i vožnja kajakom kroz čuvene norveške fjordove, pružaju iskustvo koje se dugo pamti.
(EUpravo zato/euronews.com)