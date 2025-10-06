Premijer Srpske najavio: Izraelska kompanija ulaže milione u Gradišku

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će jedna izraelska firma realizovati milionsku investiciju u Gradišci i istakao da sve više stranih kompanija uviđa da u Srpskoj postoji stabilnost i brojne olakšice za potencijalne ulagače.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Minić je napomenuo da je nedavno u Laktašima privredni gigant - italijanski PMP otvorio jednu od najsavremenijih livnica u Evropi, gdje je već uloženo 50-60 miliona evra.

"Znači trebalo je više od dvije, dvije i po godine da strani kapital, ljudi koji bi ulagali vide da ovdje postoji stabilnost, da postoji poreska politika koja je primamljiva u smislu olakšica - od cijene električne energije i cijena rada, preko uslova koje daju opštine u tim poslovnim zonama, do podsticaja Vlade Republike Srpske", rekao je Minić.

On je naglasio da je fiskalni sistem Republike Srpske apsolutno stabilan i da to potvrđuju sve islate koje se uredno obavljaju.

Govoreći o kreditnom rejtingu, Minić je ukazao da je on ugrožen više politički nego ekonomski, podsjetivši da je bivša američka administracija uvodila sankcije pojedincima, kompanijama i prijetila bankama.

Kada je riječ o preduzeću "Šume Srpske", Minić je ocijenio je da je vidljiv napredak, napomenuvši da cijena drvnih sortimenata nije mijenjana 10 godina i da u vezi s tim treba biti oprezan jer će se bilo kakva promjena odraziti na drvoprerađivački sektor.

"U `Šumama` imamo direktno zaposlenih 4.600, a u drvopreradi više od 15.000 ljudi. Ako nenormalno dignete cijenu da bi spasavali likvidnost `Šuma`, vi ćete napraviti domino efekat prema drvopreradi", rekao je Minić za "Euro-Blic".

On je naveo da je ostvaren napredak kada je riječ o reprogramu, koji se redovno isplaćuje, naglasivši da se isplaćuju i sve obaveze prema opštinama i gradovima.

Minić je rekao da je podneseno više od 180 krivičnih prijava zbog situacije u "Šumama Srpske", te da je sada na potezu tužilaštvo.

"Zadužio sam ministra pravde (Gorana Selaka) za kompletnu informaciju pošto je to u više tužilaštava. Aspekt generalne, specijalne prevencije, utvrđivanje tačno tih tokova koji su se odnosili na malverzacije u `Šumama` biće, ne samo publikovan, nego i sankcionisan", rekao je Minić.

(Srna)