Nema brisanja kazni: Novi radari stigli u BiH, mjere brzinu do 320 km/h na udaljenosti od 1.200 metara

Autor Dušan Volaš
Uprava policije MUP-a Kantona Sarajevo dobila je 10 novih mobilnih radara koji istovremeno omogućavaju mjerenje brzine vozila, precizno snimanje prekršaja, identifikaciju registarskih tablica, kao i visokokvalitetne foto i video zapise koji služe kao dokaz u postupcima.

Radari mjere brzinu do 320 km/h na udaljenosti od 1.200 metara Izvor: PATRICK PLEUL / AFP / Profimedia

U saopštenju kantonalnog MUP-a se napominje da je riječ o sofisticiranim radarskim sistemima tipa "trukam", koji mjere brzinu do 320 kilometara na čas na udaljenosti i do 1.200 metara.

Uređaji imaju memoriju koja može pohraniti oko 5.000 zapisa, a isključena je svaka mogućnost ljudskog faktora jer prekršaje ne mogu mijenjati ili obrisati policijski službenici koji rukuju uređajem.

Fokus djelovanja novih mobilnih radara biće na rizičnim lokacijama, školskim zonama, dijelovima grada gdje je evidentiran veći broj saobraćajnih nesreća, kao i svim područjima gdje se statistički bilježi prekoračenje dozvoljene brzine.

