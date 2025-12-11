3 vrste ukrasa za jelku garantuju sreću: Obavezan privlači novac, starinski radost, a dječji je tu za ljubav

Koji novogodišnji ukrasi za jelku koji donose sreću – simboli radosti, blagostanja i tradicije.

Svi ukrasi su jednako lijepi, a neki su moćnijiod drugih.

Crvene jabuke prizivaju sreću i obilje u dom, anđeli i srca osiguravaju ljubva, a zvijezda na vrhu jleke je najvažnija za ukućane i za finansije.

Novogodišnji ukrasi nisu samo dekor koji unosi prazničnu atmosferu u dom - oni vijekovima imaju duboku simboliku radosti, prosperiteta i sreće. Njihovo porijeklo, značenje i tradicija mijenjali su se kroz vrijeme, ali je jedno ostalo isto: želja da uz pomoć simbola, boja i svjetlosti dozovemo toplinu, zajedništvo i blagostanje. Prema starim vjerovanjima i feng šuiju, tri vrste ukrasa su navažnije.

Od jabuka i oraha do modernih ukrasa

Nekada su se domovi ukrašavali granama, vrhovima četinara okrenutim nadole, sušenim voćem, perjem, žitom, šišarkama, jajima od duvanja, medenjacima i ručno pravljenim ukrasima. Vjerovalo se da ovi simboli štite porodicu i jačaju porodične veze.

Danas je izbor ukrasa ogroman - od staklenih i plastičnih kugli do lampica, lanaca i dekorativnih figura - ali mnogi i dalje čuvaju tradicionalne oblike zbog njihove simbolike.

Prvi ukrasi na zimzelenim drvima pojavili su se početkom 18. vijeka. Ljudi su jelke kitili jabukama i orasima, plodovima koji su rasli na drveću i simbolizovali obnovu života sa dolaskom proleća. Uskoro su se pojavile i trake, zatim svjetlucavi ukrasi koji su čuvali ideju svjetlosti - simbol praznika radosti.

Sa vremenom su ukrasi postali sve raznovrsniji: kugle, mašne, anđeli, leptiri, zvončići i drugi detalji koji unose lični pečat svakog doma. Kod nas je običaj kićenja jelke postao popularan pedesetih godina 20. vijeka, kada je bio isključivo novogodišnji, bez religijske konotacije koju je zadržao badnjak 6. januara.

Veruje se da je okićena jelka simbol blagostanja, sreće, radosti i nade, "valja je" kititi porodično.

Najvažniji simbol – zvijezda

Zvijezda na vrhu jelke predstavlja Vitlejemsku zvezdu i pomaže "da se svi ukućani vrate kući“. Prema predanju, zvijezda na jelci donosi i finansijsku sreću.

Koji ukrasi za jelku donose sreću

A koji još ukrasi mogu da privuku sreću i izobilje?

Tradicija kaže da svaki ukras ima svoje značenje. Ako želite da unesete sreću u svoj dom, razmislite o sljedećem:

"Jestivi" ukrasi privlače blagostanje

Jabuke – donose radost, lepotu i obilje. Ne moraju biti prave - simbolika je ista i sa ukrasima.

Orašasti plodovi – privlače mudrost, snagu i novac.

Slatkiši i medenjaci – simbolizuju slatkoću života i bezbrižnost.

Jabuke, narandže i mandarine na stolu – prizivaju izobilje tokom čitave godine.

Anđeli, srca i zvončići za zaštitu i ljubav

Anđeli su tradicionalni čuvari doma. Figurice anđela postavljaju se ispod jelke, na sto ili u kutke kuće da „motre“ na ukućane.

Ukras u obliku srca priziva sreću u ljubavi, dok zvončići i mala zvona najavljuju dobre vijesti i štite od negativne energije.

Simbolika boja ukrasa

Crvena – privlači sreću, pozitivnu energiju i prosperitet.

Zlatna – simbol bogatstva i finansijskog uspjeha.

Narandžasta i žuta – donose optimizam, nadu i radost.

Svjetlost – najmoćniji praznični simbol

Nekada su se na jelku stavljale svijeće, a danas ih zamjenjuju lampice. Svjetlost ima posebno značenje:

osvjetljava put ka dobru,

odbija zle sile,

priziva prosperitet i toplinu.

Zato crvene i zlatne svijeće u domu tokom praznika dodatno privlače sreću i blagostanje.

A kada se kiti jelka?

U mnogim domovima jelka se postavlja već početkom decembra, prema katoličkoj hrišćanskoj tradiciji kitila se na Badnje veče 24. decembra, danas ljudi kite jelku kada požele da podignu prazničnu atmosferu u svom domu