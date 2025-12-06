Kako da vještačka jelka izgleda raskošno uz jedan trik: Za Novu godinu ne kupujte ukrase, samo ovu traku

Otkrivamo jednostavan trik sa girlandom koji će učiniti da vaša vještačka jelka izgleda bogato, puno i luksuzno – bez velikog troška - za ovaj trik treba vam 100 dinara.
- Vještačka jelka može izgledati kao iz magazina uz trik od 100 dinara.
- Zelena girlanda popunjava praznine i daje jelki raskošan izgled.
Vještačke jelke mogu biti veoma lijepe, ali nije baš uvijek lako da ih sastavite. Grančica po grančica, podešavanje širine i rasporeda – sve to da bi se dobio bujan izgled koji podsjeća novogodišnje enterijere u dekoraterskim magazinima.
Kersti, autorka popularnog Instagram i TikTok profila "House of Haz", otkrila je trik koji košta oko 100 dinara i potpuno mijenja izgled novogodišnje jelke. U kratkom videu pokazala je kako zelena šljokičava traka, poznata kao girlanda, može da ispuni praznine među granama i učini da jelka izgleda gušće i prirodnije.
Njena jelka je, na prvi pogled, bila uredno složena, ali su se prazni prostori i dalje primjećivali. Rješenje je bilo jednostavno: uzela je dvometarsku girlandu u istoj nijansi zelene kao i grane i pažljivo je provukla kroz jelku. Rezultat je bio iznenađujući – drvce je postalo puno, raskošno i čak više nije delovalo vještački.
@house.of.haz£1 CHRISTMAS TREE HACK that will up your slightly rubbish looking artificial tree into a bushy full tree. Green tinsel is my must have Christmas hack of the year… put it around your tension poles around your bannisters and through your tree to fill out those gaps… What do you think?? I have used five 2m lengths here from @bandq_uk which are currently £1 each
Kada je dodala ukrase, više se nije moglo naslutiti da je jelka prije samo nekoliko minuta izgledala prazno i beživotno. Umjesto toga, dobila je luksuzan efekat uz minimalan trošak.
Ako ove godine želite da vaše drvce izgleda bogatije, profesionalnije i svečanije, ovaj trik je vrijedan pažnje. Za nešto više od 100 dinara, jelka može da zablista kao da je stigla pravo iz dekoraterskog kataloga.