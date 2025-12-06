Kako da vještačka jelka izgleda raskošno uz jedan trik: Za Novu godinu ne kupujte ukrase, samo ovu traku

Otkrivamo jednostavan trik sa girlandom koji će učiniti da vaša vještačka jelka izgleda bogato, puno i luksuzno – bez velikog troška - za ovaj trik treba vam 100 dinara.

Vještačka jelka može izgledati kao iz magazina uz trik od 100 dinara.

Zelena girlanda popunjava praznine i daje jelki raskošan izgled.

Vještačke jelke mogu biti veoma lijepe, ali nije baš uvijek lako da ih sastavite. Grančica po grančica, podešavanje širine i rasporeda – sve to da bi se dobio bujan izgled koji podsjeća novogodišnje enterijere u dekoraterskim magazinima.

Kersti, autorka popularnog Instagram i TikTok profila "House of Haz", otkrila je trik koji košta oko 100 dinara i potpuno mijenja izgled novogodišnje jelke. U kratkom videu pokazala je kako zelena šljokičava traka, poznata kao girlanda, može da ispuni praznine među granama i učini da jelka izgleda gušće i prirodnije.

Njena jelka je, na prvi pogled, bila uredno složena, ali su se prazni prostori i dalje primjećivali. Rješenje je bilo jednostavno: uzela je dvometarsku girlandu u istoj nijansi zelene kao i grane i pažljivo je provukla kroz jelku. Rezultat je bio iznenađujući – drvce je postalo puno, raskošno i čak više nije delovalo vještački.

Kada je dodala ukrase, više se nije moglo naslutiti da je jelka prije samo nekoliko minuta izgledala prazno i beživotno. Umjesto toga, dobila je luksuzan efekat uz minimalan trošak.

Ako ove godine želite da vaše drvce izgleda bogatije, profesionalnije i svečanije, ovaj trik je vrijedan pažnje. Za nešto više od 100 dinara, jelka može da zablista kao da je stigla pravo iz dekoraterskog kataloga.