Trik za savršenu lavandu u saksiji: Bujaće kao nikad, a ova 4 koraka prave ogromnu razliku

Saznajte kako da posadite i njegujete lavandu u saksiji. Jednostavan vodič korak po korak za zdravu, bujnu i mirisnu biljku na terasi ili balkonu.

Lavanda prelijepo uspijeva u saksijama, što vam omogućava da njen osvježavajući miris unesete u bilo koji sunčani kutak vašeg doma. Čak i ako lavandino polje nije u dometu, možete uživati u boji i aromi postavljanjem lavande u saksije na južnom ulazu, terasi ili balkonu. Ovaj vodič vodi vas korak po korak kroz jednostavno sadnju lavande u saksiji, uz savete kako da vaša biljka bude zdrava i bujna. Kako posaditi lavandu u saksiji Bez obzira na to koju vrstu lavande želite da gajite, pratite ove korake da biste joj obezbijedili jak početak: 1. Izaberite odgovarajuću saksiju Potražite saksiju širine najmanje 45 cm kako bi lavanda imala dovoljno prostora za razvoj korijena. Plastične, od vlakana ili smole su lagane i lako se prenose, dok keramika i kamen takođe odlično funkcionišu. Ako vaša saksija nema drenažne rupe, napravite ih prije sadnje. Lavanda se širi u približno kružnom obliku prečnika oko 45 cm. Saksije prečnika 90 cm ili više mogu primiti više biljaka.

2. Koristite dobro dreniranu zemlju

Lavanda voli suvo zemljište, pa joj je potrebna rastresita zemlja sa odličnom drenažom. Kvalitetna zemlja za saksije u kombinaciji sa saksijom sa drenažnim otvorima stvara idealno okruženje. Napunite saksiju do dvije trećine zemljom, blago je pritisnite kako biste uklonili velike vazdušne džepove.

3. Kupite sadnice lavande

Iako možete krenuti od sjemena, sadnice iz rasadnika obično su brži i lakši način da gajite lavandu u saksiji. Lavanda je višegodišnja biljka koja sporo raste iz sjemena i često cvjeta tek druge godine. Sadnice će brzo formirati gustu krošnju i cvjetati već prve godine.

4. Posadite lavandu u saksiju

Izvadite sadnicu iz rasadnika i postavite je u saksiju. Dodajte zemlju oko korijena, vodeći računa da vrh korijenske kugle bude u ravni sa površinom zemlje (otprilike 2–3 cm ispod ivice saksije). Lagano pritisnite zemlju i zalijte biljku.

Savjeti za njegu lavande u saksiji

Sunčeva svjetlost

Lavanda najbolje uspijeva na direktnom suncu, najmanje 6–8 sati dnevno. Idealno je postaviti je na južnoj ili zapadnoj strani kuće. Vodite računa o drveću ili zgradama koje bacaju senku i mogu smanjiti izloženost sunčevim zracima.

Zalivanje

Zalivajte tek kada je zemlja u saksiji suva na dodir, otprilike 2–3 cm ispod površine. Lavanda je otporna na sušu, pa je prekomerno zalivanje najčešći razlog propadanja biljke.

Đubrenje

Lavanda ne voli previše đubriva. Previše hranljivih materija dovodi do bujne krošnje, ali malo cvjetova, i čini biljku osjetljivijom na bolesti, štetočine i hladnoću. Kompost je najbolji način za hranjenje – svake godine u proleće nanesite sloj od 2–3 cm komposta po površini zemlje, počevši od godine nakon sadnje.

Orezivanje

Orezujte lavandu u proljeće, kada se pojave zeleni listovi na bazi stabljike. Uklonite oko trećinu dužine svakog stabljika, oblikujući biljku dok idete. Godišnje orezivanje sprečava da unutrašnjost biljke postane drvenasta i da se oblik ne raspadne.

Štetočine i problemi

Lavanda ima malo problema sa bolestima i štetočinama. Najveći problem je truljenje korijena zbog prekomjernog zalivanja. Provjeravajte vlagu zemlje prije svakog zalivanja i ne ostavljajte saksiju u podlozi sa vodom.

Kako prezimiti lavandu u saksiji

Većina vrsta lavande je višegodišnja. Prezimljavanje se može obaviti na zaštićenom mestu napolju, uz zid kuće. U hladnijim zonama, dodatno izolujte saksiju lišćem ili malčem. Kada temperature u proljeće postanu umerene i iznad nule, premjestite saksiju na sunčano mjesto, piše Ona.