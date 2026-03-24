3 stvari koje treba da uradite u martu i orhideje će cvjetati kao nikad prije: Trik koji baštovani obožavaju

Kako njegovati orhideju u martu? Otkrijte tri ključna koraka za raskošno proljećno cvjetanje i grešku koju treba izbjeći.

Mart je prelazni mesec, vrijeme kada se priroda polako budi, a isto važi i za sobne biljke. Za orhideje je to posebno uzbudljiv period. Nakon duge zime, tokom koje su pripremale cvetne stabljike, sada su pune pupoljaka koji samo čekaju da se otvore u proljeće. Zato im u ovom mjesecu treba posvetiti posebnu pažnju kako bi se podržalo njihovo raskošno cvjetanje. Iako krajem zime nema mnogo zahtevnih zadataka, nekoliko jednostavnih koraka može značajno poboljšati zdravlje biljke i produžiti cvjetanje. Uklanjanje starog lišća, postepeno povećanje zalivanja i premještanje na svjetlije mjesto, sve to traje samo nekoliko minuta, a stvara idealne uslove. Istovremeno, postoji jedna stvar na koju treba obratiti pažnju: đubrenje, koje u ovom periodu može više štetiti nego koristiti. U nastavku su tri ključna zadatka za mart i objašnjenje zašto prihranu treba još malo odložiti.

Priprema orhideje za proljeće

Mart je mjesec za uspostavljanje rutine nege, neposredno pre nego što orhideja započne aktivan rast i cvjetanje.

Važno je imati na umu njihovo prirodno stanište. Orhideje su epifiti – u prirodi rastu na kori drveća, a ne u zemlji – i dolaze iz tropskih i suptropskih šuma, gdje imaju visoku vlažnost i filtrirano, jako svjetlo. Što se više približimo tim uslovima u stanu, biljka će biti zdravija.

1. Lagano orezivanje

Mnogi misle da je "uspavana" orhideja mrtva, ali uz malo strpljenja ona će ponovo procvjetati.

Ako već niste, sada uklonite staro lišće i suve stabljike. Nakon cvjetanja, stabljike postaju žute i smeđe, što je potpuno normalno.

Takve stabljike više neće ponovo ozeleniti, pa ih možete odsjeći pri dnu. Isto važi i za lišće koje je promijenilo boju ili ima fleke. Time biljka usmjerava energiju na nove izdanke.

2. Premjestite je na toplije i svjetlije mjesto

Zimi orhideje treba držati dalje od hladnih prozora. Kada otopli, možete ih premestiti na svjetlije mjesto.

Ipak, direktno sunce može oštetiti listove. Najbolje je obezbediti jako, ali filtrirano svjetlo.

3. Postepeno povećajte zalivanje

Zalivanje treba povećavati postepeno, prema potrebama biljke.

Najbolje je posmatrati korenje:

zeleno korijenje = biljka ima dovoljno vode

srebrnkasto korijenje = vrijeme je za zalivanje

Važno je da voda ne ostaje oko korijena. Orhideje rastu u prozračnom supstratu (kora), pa saksija mora imati dobru drenažu. Preterano zalivanje može dovesti do truljenja korijena.

4. Sačekajte sa đubrenjem

Iako pupoljci mogu djelovati kao znak da biljka treba prihranu, ona je još uvijek osjetljiva zbog slabijeg svjetla i hladnijeg vremena.

Previše đubriva može oštetiti korijen, oslabiti biljku i čak izazvati opadanje pupoljaka.

Preporuka je da se sa đubrenjem sačeka do sredine ili kraja marta, pa čak i do aprila, i da se tada koristi razblaženo đubrivo svakih nekoliko nedelja do kraja ljeta, piše Blic.

Štetočine

Orhideje mogu napasti štetočine poput:

brašnastih vaši

lisnih vaši

paukovih grinja

Redovno pregledajte biljku, brišite prašinu sa listova i povremeno koristite zaštitna sredstva.

Mart je mjesec pripreme. Uz malo pažnje, orezivanje, pravilno svjetlo, pažljivo zalivanje i odloženo đubrenje, orhideja će vas nagraditi raskošnim cvjetovima.

Uz dobru njegu, može živjeti decenijama i svake godine cvjetati. Jer orhideja ne traži mnogo – samo razumijevanje njenog ritma.