Đenaro Gatuzo pred finale baraža u Zenici: "BiH je kao Mont Everest na koji se moramo popeti"

Selektor reprezentacije Đenaro Gatuzo prokomentarisao je finalnu utakmicu za plasman na Mundijal protiv Bosne i Hercegovine u utorak u Zenici.

Gatuzo je na konferenciji za medije nakon pobjede nad Sjevernom Irskom (2:0) govorio o reprezentaciji BiH, koja je poslije penala slavila u Kardifu i zakazala meč sa "azurima" u Zenici (utorak, 20.45).

"BiH igra u formaciji 4-4-2. Očekuje nas užarena atmosfera na stadionu, to je ekipa sa mnogo iskusnih pojedinaca. Utakmica s Velsom bila je potpuno drugačija priča. Fudbaleri BiH se znaju odlično zatvoriti u oddbrani i oslanjaju se na svoje napadače. Biće to još jedna nevjerovatno teška utakmica, baš kao i protiv Sjeverne Irske", rekao je Gatuzo.

Italijanski selektor se osvrnuo i na stanje u svom timu, posebno pomenuvši defanzivca Alesandra Bastonija i napadač Đanluku Skamaku.

"Bastoni nije trenirao skoro tri sedmice, možemo mu samo zahvaliti na onome što je pružio. Izveo sam ga iz igre djelimično i što je dobio žuti karton. Trenutno samo Skamaka ima manjih problema. Ima tu sitnih povreda i kod još nekih, ali igrači su na raspolaganju i Skamaka bi trebalo da bude s nama. Vraćamo se u kamp i bacamo se na posao. Moramo vratiti energiju", dodao je selektor "azura".

Nekadašnji trener splitskog Hajduka je na kraju na slikovit način objasnio važnost meča na "Bilinom polju", posebno jer Italija, kao trostruki svjetski prvak, nije učestovala na posljednja dva Mundijala.

"Napravili smo tek jedan mali korak. BiH je za nas kao Mont Everest na koji se moramo popeti. Ulog je ogroman. Sinoć smo svi osjećali nervozu i tremu, pa čak i ja, Đanuliđi Bufon Buffon i predsjednik Saveza", zaključio je Gatuzo.

