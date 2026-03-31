Zašto se Đoković uvijek vraća u BiH? "Ovo sam osjetio samo ovdje i u Srbiji"

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković po sedmi put je posjetio Bosanske piramide.

Izvor: BosnianPyramidsTV/Youtube/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković po sedmi put posjetio je Bosanske piramide gdje je prije skoro šest godina prvi put bio u trodnevnoj posjeti. Njega je dočekao čovjek koji je otkrio ovaj misteriozni lokalitet Semir Osmanagić. A zašto se jedan od najboljih sporta svijeta ikada uvijek vraća na ovo mjesto?

Srpski as vjeruje u alternativnu medicinu, mir pronalazi putem meditacije i Bosanske piramide smatra za raj na zemlji. Novak je bio impresioniran kada je prvi put kročio na ovo energetsko mjesto i teško mu je bilo da sumira sve što je osjetio.

"Imam toliko utisaka, da je teško to sada sažeti kratki odgovor od minut. Ako postoji raj na zemlji, onda je to ovdje. Ima nekoliko mjesta u životu koja sam posjetio gdje se osjećam potpuno ispunjeno u svakom pogledu. Ovo je jedno jedinstveno iskustvo za mene, ja jesam u tom, kako ga zovu, alternativnom svijetu, iako znamo da je to originalan svijet", rekao je Đoković tokom prve posjete Bosanskim piramidama i dodao:

"Bio sam na raznim mjestima koja smatram za energetska čvorišta, imaju koncentrične krugove, ali ovako nešto nisam još doživio. Doživio sam nešto približno na Rtanj planini u Srbiji i nema tih superlativa i riječi hvale koje bi opisale sve ono što si ti ovdje uradio. Ja ti se divim na svemu što radiš, što si istrajan i posvećen, donosiš im mir spokoj i zadovoljstvo", rekao je Đoković u razgovoru sa Osmanagićem.

Đoković ponovo u Bosni

"Dugogodišnji prijatelji su prvo posjetili park 'Ravne 2' gdje je Dr Osmanagić upoznao Đokovića o novim paviljonima posvećenim Vinčanskoj civilizaciji, Lepenskom Viru, Starčevačkoj kulturi, Ilirskim božanstvima, Ilirskim/Slavenskim/Bosanskim vilama, Kulinu banu, bistama naših književnika (Krleža, Maksimović, Selimović, Dizdar, Prešeren, Andrić, Ujević, Šantić) i naših naučnika (Milanković, Marić-Ajnštajn, Bošković, Osmanagić, Pupin, Ružička, Prelog, Štefan).

Novak je sa velikim zanimanjem poslušao prezentaciju o novim otkrićima u Bosanskoj dolini piramida: primjenu elementara sakralne geometrije u rasporedu piramida: jednakostraničnih trouglova, Cvijeta života i Fibonačijevih spirala. Posebno je bilo govora o vezi sa piramidama u BiH i zvjezdanom konstelacijom Plejada.

Bilo je govora o organizaciji još jednog teniskog spektakla u budućnosti, kao onog kojim je otvoren teniski stadion u parku 'Ravne 2' u julu 2022.

Dan je završen u praistorijskim podzemnim tunelima Ravne gdje se Novak susreo s posjetiocima iz Srbije, Češke, Makedonije i BiH.

Nakon opuštanja i meditacije, Novak i Semir su energetski osvježeni nastavili sa aktivnostima", stajalo je u objavi prinalazača Bosanskih piramida.

Đoković ne ide nigdje bez energetskog diska

Jedna stvar bez koje Đoković ne može da zamisli život već nekoliko godina je energetski disk koji nosi svuda sa tobom.

"To je energetski disk, kreira elektromagnetno polje oko sebe i u vezi sa njim postoji jedna vrsta tajne. Kada ga postaviš na određen dio tijela, na primjer stavim ga na stomak, sa čim često imam problema kad sam nervozan ili pod stresom za meč, emituje toplotu, podstiče metaboličke procese ili reguliše zapaljenje", objasnio je Đoković i otkrio da je to izum specijalno kreiran za njega.

"Ovo je kreirao doktor iz Srbije koji je takođe inženjer, on je kreirao ovaj disk za mene, imam ih dosta i nosim ih svuda sa tobom, čak i kada letim avionom. Ne treba dugo da bude na određenom dijelu tijela, otprilike 20 ili 30 minuta je dovoljno", ispričao je Đoković.