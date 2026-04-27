Vico Zeljković na Danu fudbala u Banjaluci: Skupština FS RS jednoglasno usvojila nacrt budžeta za 2026. godinu

Predsjednik Fudbalskog saveza RS i FS BiH izjavio je u ponedjeljak na manifestaciji Dana fudbala FS RS da su svi prisutni mogli biti zadovoljni kako je protekla svečanost i posebno istakao jednoglasne odluke redovne Skupštine Saveza održane neposredno prije manifestacije

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prvi čovjek FS RS i FS BiH u svom obraćanju je istakao da je ponosan na sve što je urađeno u proteklih godinu dana i izrazio zahvalnost na dolazak brojnih gostiju na manifestaciju Dan fudbala FS RS, kao i medijima na izvještavanju.

"Prije manifestacije Dana fudbala održali smo redovnu generalnu skupštinu Fudbalskog saveza Republike Srpske gdje smo jednoglasno usvojili nacrt budžeta za 2026. godinu i sve ostale odluke koje su bile u današnjem dnevnom redu. Sve odluke su jednoglasne i to je sigurno jedna velika poruka, jedno zajedništvo koje olakšava rad i za sve dalje buduće izazove", rekao je Zeljković.

Nije krio zadovoljstvo kako je današnji 15. po redu "Dan fudbala FS RS" protekao u Banjaluci.

"Što se tiče današnje manifestacije, mislim da svi upuno možemo biti zadovoljni kako je ovo danas izgledalo. Zahvaljujem se svima koji su učestvovali, stručnom žiriju, medijima i svima koji su pomogli da manifestacija prođe na jedan ovako dobar, korektan i kulturan način".

Posebnu zahvalnost uputio je gostima iz Srbije, kao i saradnicima iz FS BiH.

"Naravno, posebno se zahvaljujem našim gostima iz Fudbalskog saveza Srbije koji su tu danas bili sa nama, generalnom sekretaru Branku Radujku, kao i treneru Vojvodine Miroslavu Tanjgi. Želimo svu sreću Vojvodinu, da ostvari plasman u grupnu fazu kao što je i njihov bratski klub Borac. Takođe zahvaljujem se i na dolasku potpredsjednicima FS BiH, gospodinu (Irfanu) Duriću, gospodinu (Ivanu) Beusu i naravno svima koji su danas bili prisutni. Mislim da je ovo danas jedna jako snažna poruka koja pokazuje da kada se radi planski, kontinuirano i kada se zna što se želi, sigurno da imamo svi zajedničke ciljeve".

Govoreći o prioritetima FS RS, Zeljković je istakao ulaganja u infrastrukturu.

"Mi polako realizujemo ciljeve koje smo postavili kao Fudbalski savez Republike Srpske. Infrastruktura je ono što znamo da je problem širom Republike Srpske. Naravno, nemamo čarobni štapić, mi smo limitiranim budžetom - onoliko koliko pronađemo budžeta, mi to vraćamo nazad u fudbal. Radimo projekte u infrastrukturi širom Republike Srpske i to ćemo nastaviti u narednom periodu. Za to smo dobili podršku Skupštine, što opet ponavljam namjerno, puno znači u radu, borbi i svim izazovima na koje nailazimo i na koje ćemo nailaziti".

Na kraju je pojasnio o čemu je sve raspravljano na samoj Skupštini FS RS.

"To je redovna Skupština, tu je bio nacrt budžeta za 2026. godinu, planovi za 2026, izvještaj o finansijama za prethodnu 2025. godinu, plan rada šta je rađeno u prethodnoj godini, izvještaj revizora... Naša Skupština broji 55 delegata iz cijele Republike Srpske, imamo sedam područja, imamo svoje predstavnike. Imamo jednoglasne odluke za sve tačke. Tako da sigurno da imamo jednu stabilnost u radu i to nam daje s jedne strane dodatnu odgovornost za sve što radimo, a s druge strane još veću energiju da uradimo veći posao i da radimo dobre stvari za fudbal širom Republike Srpske", zaključio je Zeljković.

