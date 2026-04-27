Miroslav Tanjga na Danu fudbala Republike Srpske: "Sa pokojnim Sinišom Mihajlovićem sam inkognito dolazio u Banjaluku"

Trener Vojvodine Miroslav Tanjga primio je u ponedjeljak na svečanom Danu fudbala Fudbalskog saveza Republike Srpske u Banjaluci prestižnu Povelju "Ambasador fudbala".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U emotivnom obraćanju Tanjga je istakao duboku ličnu vezu sa Republikom Srpskom, prisjetio se zajedničkih posjeta Banjaluci sa pokojnim kumom Sinišom Mihajlovićem te govorio o uspješnoj sezoni Vojvodine.

Tanjga je na početku zahvalio na priznanju.

"Vezan sam za ovu zemlju, mnogi to ne znaju, moja baka je inače iz Republike Srpske, a i moj veliki prijatelj, kum, je isto porijeklom iz Laktaša. Tako da sama ova nagrada je velika odgovornost, velika čast i ja ću se truditi u svakom trenutku da je upravdam i da u svakom trenutku promovišem Republiku Srpsku i fudbal Republike Srpske".

Na pitanje da li bi i kum Siniša Mihajlović bio ponosan, Tanjga je dao potvrdan odgovor.

"Sigurno, to sam i ja rekao, da bi bio sigurno ponosan. Znam koliko mu je značilo, ovdje smo bili smo par puta, zajedno smo dolazili, više inkognitno nego ovako javno, tako da znam koliko bi mu to značilo i normalno, velika je stvar".

Govoreći o aktuelnoj sezoni Vojvodine, koja se sa Partizanom bori za drugo mjesto na tabeli Superlige Srbije, Tanjga je prilično optimističan.

"Krenuli smo s jednim ciljem, da se kvalifikujemo u jedno od evropskih takmičenja. Mi smo taj jedan cilj već ispunili, znači matematički smo već treći ili četvrti, što nas vodi u Ligu konferencija, ali normalno, otvorila se prilika da budemo i drugi na tabeli, što nas vodi u cjenjenije takmičanje, a to je Liga Evrope. Imali smo, dvije 'meč lopte', ali to su samo set lopte, nisu meč lopte, to je bio Partizan i juče Železnik, koje nažalost nismo pobijedili, iako smo imali inicijativu i bili smo, mislim, u obje utakmice za gol bolji. Na žalost nije se desilo".

Tanjga je dodao da Vojvodina ima još jednu veliku šansu u Kupu Srbije.

"Za dva dana imamo utakmicu u polufinala u Beogradu protiv Grafičara, to nam je isto velika šansa da se nađemo opet dvije godine zaredom u finalu Kupa Srbije i to je opet jedna šansa da se borimo za trofej. Ne odustajemo nigdje, znači igramo na dva fronta".

Trener Novosađana se osvrnuo i na izazove u klubu sa "Karađorđa".

"Poslije svih turbulencija koje smo imali u klubu, dosta smo smo standardnih igrača prodali, negdje oko 5-6, dobro smo napunili i kasu FK Vojvodina, ali u sve te odlaske, ipak smo uspjeli da se kvalifikujemo za Ligu konferencija za sada, a borićemo se do kraja da uđemo i u Ligu Evrope. Tako da, mogu da kažem da sam zadovoljan, ali ima još mnogo da se radi, mislim da još može mnogo da se napreduje. Vojvodina je klub sa velikom perspektivom, sa dobrom infrastrukturom, imamo jednog velikog predsjednika, velikog privrednika, gospodina Dragoljuba Zbiljića, koji mnogo ulaže u klub, koji je posvećen i više nego bilo ko prije njega. Tako da imamo sve preduslove da se nađemo u nekom takmičenju, u nekom grupnom takmičenju. Mislim da bi nas za početak zadovoljilo da to bude i Liga konferencija, mislim da je to mjera".

Tanjga je govorio i o svom dolasku na klupu Vojvodine.

"Kad sam došao bio sam zadužen za sportska pitanja, onda normalno imali smo neku turbulenciju, tri trenera su zamijenjena u kratkom periodu, trebalo je da dođe i četvrti trener u jednoj sezoni. Onda je bila ta, da tako kažem, sjednica na kojoj su mi predsjednik i neki moji prijatelji rekli da bi bilo u redu da ja preuzmem odgovornost. Kad su mi rekli da moram da preuzmem odgovornost, to je za mene bila neka dosta teška riječ, to ja nisam mogao da odbijem, s obzirom šta sam sve doživio sa klubom, sa Vojvodinom. Iako sam poslije odlaska iz Bolonje nakon sedam, osam godina Italije, gdje sam sa Sinišom bio i u Milanu i u Torinu i u Bolonji, mislio sam da se više neću baviti ovim poslom. Ali, poslije tih turbulencija, kad sam dobio da tako kažem, nije to bio ultimatum, ali jednostavno mi je rečeno da moram preuzeti odgovornost. To sam bukvalno shvatio".

Na kraju razgovora sa novinarima u Banjaluci, istakao je da je zadovoljan u novosadskom klubu.

"Za sad ide dobro, ali znate kako je u Vojvodini, to je dosta težak klub za raditi, uvijek su velika očekivanja, ali opet klub koji je voljen od mnogih u gradu, meni je mnogo drag, ja navijam za Vojvodinu i mislim da ćemo, da tako kažem, nastaviti da radimo u tom ritmu, da imamo rezultate, da postojimo na ovoj mapi Evrope, mislim da je to zasluženo", rekao je on.

Upravo je nagrada "Ambasador fudbala", koja je dodijeljena Tanjgi uručena zbog doprinosa na promociji veza između Srbije i Srpske.

Vidi opis Miroslav Tanjga na Danu fudbala Republike Srpske: "Sa pokojnim Sinišom Mihajlovićem sam inkognito dolazio u Banjaluku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 1 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 2 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 3 / 31 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 4 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 5 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 6 / 31 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 7 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 8 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 9 / 31 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 10 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 11 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 12 / 31 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 13 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 14 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 15 / 31 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 16 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 17 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 18 / 31 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 19 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 20 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 21 / 31 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 22 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 23 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 24 / 31 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 25 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 26 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 27 / 31 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 28 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 29 / 31 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 30 / 31 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 31 31 / 31

(MONDO)