Florentino Perez dovodi Mesijevog čovjeka u Real Madrid!

Nova ideja Florentina Pereza je da Real Madrid naredne sezone preuzme Lionel Skaloni.

Real Madrid nakon jako loše sezone i druge takmičarske godine bez osvojenog trofeja mora nešto da mijenja i počeće od trenera. Nakon što je otišao Ćabi Alonso nije se ispostavio Alvaro Arbeloa kao idealno rješenje. Sada je prema pisanju španskim medija nađeno rješenje.

Iako su se redom pominjali Jirgen Klop, Didije Dešan, Zinedin Zidan, Maurisio Poketine i Žoze Murinjo djeluje da je prvi pik sadašnji selektor Argentine Lionel Skaloni. On ima ugovor sa reprezentacijom Argentine do kraja Svjetskog prvenstva 2026. godine i sada je meta "kraljevskog kluba".

"Ovo je pozicija koju svaki Argentinac želi biti, a trenutno sam ja ovdje. Vidjećemo hoće li doći do dogovora, to trenutno nije bitno. Znam da ću, kada više ne budem ovde žaliti, kao i svi ostali koji su bili ovdje jer ovo je jedinstveno mjesto bez ikakve sumnje. Od trenutka kada dođete, shvatite koliko je sve nevjerovatno. Kako me ne bi privuklo da budem tu", rekao je nedavno Skaloni.

Kakvo iskustvo ima Skaloni?

Trenersko nema, bar u klupskom fudbalu. Nekadašnji lijevi bek igrao je za Njuels, Estudijantes, a onda je postao legenda Deportiva. Poslije Vest Hema i Rasinga igrao je za Majorku i završio je karijeru u Laciju i Atalanti. Za Argentinu je odigrao samo sedam mečeva, a nakon što je kratko bio selektor juniora uzeo je seniorsku reprezentaciju 2018. godine. Sa nacionalnim timom je osvojio Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru i dvije Kopa Amerike.

