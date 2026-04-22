"Bernabeu" proključao: Salve zvižduka za Real Madrid, navijači pokazali šta misle o zvijezdama

U Real Madridu ne cvjetaju ruže, čak i kad "kraljevi" pobijede.

Izvor: Ruben Albarran / Zuma Press / Profimedia

Real Madrid prolazi kroz period u kojem stvari očigledno ne funkcionišu kako su navijači navikli, a ni pobjeda nad Alavesom od 2:1 nije uspjela da prikrije utisak da se klub nalazi u krizi rezultata i igre. Iako su upisana tri boda, atmosfera na "Santjago Bernabeuu" bila je sve samo ne puna podrške igračima.

Samo nekoliko dana nakon bolnog ispadanja iz Lige šampiona od Bajerna, nezadovoljstvo sa tribina je postalo glasno i jasno. Navijači nisu praštali slabije partije, a pojedini igrači su se našli direktno na udaru. Najviše je odjeknula reakcija na Kilijana Mbapea. Francuz je dočekan zvižducima već pri izlasku na zagrijavanje, a svaki njegov kontakt sa loptom bio je propraćen negodovanjem. Ipak, odgovorio je na svoj način - golom za 41. pogodak u sezoni, ali bez bilo kakve proslave, što je dodatno naglasilo napetu atmosferu između tima i publike.

Iako je Real pun zvijezda, jasno je da "velika" imena ne čine time. Tako ni Vinisijus Žunior nije bio pošteđen. Iako je zatresao mrežu, tokom čitavog meča bio je na meti zvižduka, a poslije gola je gestom pokušao da se izvini navijačima, što dovoljno govori o trenutnom odnosu na relaciji teren–tribine.

Eduardo Kamavinga je takođe dočekan hladno. Njegov ulazak sa klupe propratilo je negodovanje dijela publike, što je djelimično posljedica i isključenja iz prethodnog evropskog meča protiv Bajerna. Posebnu pažnju izazvao je i mladi Argentinac Franko Mastantuono, koji je ušao umjesto Arde Gulera. Umjesto podrške, stigli su zvižduci i to u trenutku kada se od njega tek očekuje da opravda ogroman transfer iz River Plejta vredan oko 60 miliona evra, sa bonusima.

Real Madrid je trenutno u fazi u kojoj rezultati postoje, ali igra, kontinuitet i mir u klubu očigledno nedostaju - i to se jasno vidi i osjeća na svakom koraku, pa i na tribinama stadiona.

