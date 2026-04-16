Vinisijus urlao na Belingema usred meča: Rat zvijezda u Realu izazvao sramotu kakva se ne pamti

Odnosi u Real Madridu nisu sjajni, a detalj iz meča protiv Bajerna to je i potvrdio.

Real Madrid je ispao iz Lige šampiona i tako povukao niz blamantnih poteza. Bajern je bio na domaćem terenu u revanš meču i tako se plasirao u dalju fazu elitnog takmičenja, a iza sebe ostavio je "kraljevski klub". Real Madrid možda jeste bio blizu, ostaće žal, ali i bruka koja je snimljena na terenu.

Ako igru ostavimo po strani, postaje jasno da odnosi u Realu nisu sjajni, a dvije zvijezde tima su u centru pažnje. Naravno, jedan od njih je Vinisijus koji nije propustio priliku da i ovog puta opravda epitet "lošeg momka". Real je i dalje imao priliku da plasman u dalju fazu, imao 4:4, a Vinisijus je imao šansu da promijeni sudbinu svog tima.

Međutim, loše je prihvatio loptu i nije iskoristio priliku da zatrese mrežu rivala. Možda je mogao da preda loptu Belingemu, znao je to i Englez, pa je nezadovoljno reagovao. Upamekano odgurao Brazilca, a potom je Vinisijus imao jednu od svojih teatralnih reakcija. "Šta hoćeš? Šta hoćeš? Začepi gubicu", rekao je saigraču.

Nije bilo neophodno da se ovaj kratak razgovor dogodi između saigrača da bi se dokazalo da njih dvojica nisu u dobrim odnosima. Statistika govori sama za sebe, pa je tako "Marka" izračunala da se saradnja između ove dvojice igrača gotovo i nije odigrala na terenu. Džud Belingem je dodao loptu Vinisijusu četiri puta, dok razmjene u drugom smjeru nije bilo.

During the game against Bayern, Jude Bellingham got angry because Vinicius Junior didn't pass the ball to him.



Vini then told him: "What do you want? What do you want? Shut your mouth."



Ipak, Vinisijus je upisao razigravanje Kilijana Mbapea koji je u 42. minutu zatresao mrežu rivala. Imao je i priliku za gol kad je jednom zatresao prečku u prvom poluvremenu, ali nije bilo mnogo brazilske magije u tih 90 minuta na Alijans areni.

