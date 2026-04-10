Real našao trenera koji će se nositi sa Mbapeom!

Real Madrid našao je novog trenera - odabrao je onog sa kojim je pravio najveće uspjehe.

Francuski selektor Didije Dešan navodno je jedan od trenera koga Real Madrid želi da dovede ovog ljeta. Prema informacijama pariskog novinara Fabrisa Hokinsa, iskusni i trofejni stručnjak mogao bi da poslije čak 14 godina napusti "trikolore" i da preuzme ekipu najvećeg kluba na svetu.

Dešan će otići iz reprezentacije poslije Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi (11. jun - 19. jul) i dok se već nagađa da bi Zinedin Zidan mogao da ga naslijedi u nacionalnom timu, čini se da bi Dešan mogao tamo gde je Zizu pisao istoriju i kao igrač i kao trener - baš u Real.

Dešan je bio kapiten Francuske kada je 1998. godine osvojila Svjetsko prvenstvo, vodio je reprezentaciju i do titule prvaka svijeta kao selektor 2018. godine u Rusiji i uz to do finala Mundijala u Kataru 2022. godine i do finala Evropskog prvenstva 2016. godine. I u klupskoj konkurenciji je kao igrač bio šampion Evrope sa Juventusom i Olimpik Marsejom, tri puta je i gubio u finalima Lige šampiona, osvajao je Ligu 1 i bio je trostruki prvak Serije A...

S obzirom na sve što je bio, što jeste i što zna, Dešan bi bio apsolutni autoritet svima i u svlačionici najvećeg kluba na svijetu, bez obzira na to što je tamo "minsko polje" na kojem Ćavi Alonso nije dugo izdržao, proke svega zbog komplikovanih naravi Kilijana Mbapea i Vinisijusa Žuniora...

Ipak, kada Alvaro Arveloa bude završio ovu sezonu, Dešan bi na "Bernabeuu" mogao da se vrati trenerskom poslu u klupskoj konkurenciji poslije 14 godina. Pod njegovim vođstvom Monako je igrao finale Lige šampiona 2004, Juventus je osvojio Seriju B, a Marsej je osvojio titulu prvaka Francuske 2010.

Dešan vjeruje u Mbapea

I ovog proljeća Dešan je pozvao Mbapea u reprezentaciju bez obzira na to što je Francuz imao malu minutažu zbog povrede koljena.

"Nije tačno da sam to uradio zbog marketinga, on je želio da bude ovdje", govorio je on i stao iza napadača sa kojim je izgradio veoma čvrst odnos.

"Lako je trenirati igrače poput Mbapea, Dembelea ili Olisea... U prednosti sam u odnosu na ostale kada ih imam, jer su toliko dobri. Problem je trenirati igrače koji misle da su dobri, ali zapravo nisu", rekao je jednom prilikom Francuz uz osmijeh.

Pored Mbapea, u svlačionici Reala su i Francuzi Eduardo Kamavinga, Orelijen Čuameni i Ferlan Mendi. Njihov tim trenutno ne stoji dobro u španskom prvenstvu i kao drugoplasirani zaostaje sedam bodova za liderom, Barselonom, osam kola prije kraja sezone. Takođe, u Ligi šampiona situacija je zakomplikovana za Madriđane jer su u prvoj utakmici četvrtfinala izgubili na svom terenu od Bajerna ove sedmice.

