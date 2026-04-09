Fudbaler Real Madrida napravio haos u klubu: Kada je ušao u kancelariju, Arbeloa ga je precrtao

Španski mediji pišu o problemima koje Real Madrid ima na terenu i u svlačionici zbog sukoba Alvara Arbeloe i Raula Asensija.

Fudbaleri Real Madrida ne igraju sezonu za pamćenje - tokom takmičarske godine otpušten je Ćabi Alonso i na njegovo mjesto postavljen je Alvaro Arbeloa, a čini se da će slavnom klubu izmaći svi trofeji za koje se bore. Bajern iz Minhena ima prednost nakon prvog meča četvrtfinala Lige šampiona, dok Barselona ima prednost u prvenstvu i ide ka tituli. To nisu jedini problemi koje Real Madrid ima!

Kako prenose španski mediji, trener Alvaro Arbeloa donio je odluku da iz prvog tima skloni štopera Raula Asensija (23), jednog od najtalentovanijih španskih fudbalera. Za defanzivca nije bilo mjesta na posljednjih nekoliko mečeva, a kao razlog za to navodi se sukob sa trenerom kojeg je lagao da je povrijeđen nakon što je izgubio mjesto u startnoj postavi.

Raul Asensio se podredio timu i odigrao meč protiv Selte iz Viga, iako nije bio dovoljno spreman za tu utakmicu. Alvaro Arbeloa ga je samo nekoliko dana kasnije preselio na klupu za prvi meč protiv Mančester sitija, što se mladom defanzivcu uopšte nije svidjelo. Tako je prije mjesec dana počeo problem na relaciji igrač-trener, zbog kojeg je Asensio izgubio mjesto i na klupi!

Nakon meča protiv Mančester sitija Raul Asensio je ušao u sukob sa trenerom Arbeloom, od kojeg je tražio objašnjenje za to što je sklonjen iz startne postave. Nekoliko dana kasnije, kada je trebalo da bude starter protiv Elčea, mladi štoper je poručio šefu stručnog štaba da ima problem sa mišićima i da ne može da nastupi. Posjetio je trenera u pratnji klupskih ljekara, predočio svoj slučaj i zbog toga je - sklonjen!

Alvaro Arbeloa je vidio da Raul Asensio ne želi da se podredi timu i zbog toga je zahtijevao da se defanzivac izvini cijeloj ekipi. Kako to nije bio slučaj, trener Real Madrida na njega nije računao za nekoliko veoma važnih mečeva. Na kraju je Asensio "popustio", pa ostaje da se vidi kada će se vratiti u ekipu kojoj trenutno ne ide baš najbolje.

Raul Asensio je ove sezone odigrao 30 mečeva za Real Madrid, uz dva postignuta gola i jednu asistenciju. Propustio je četiri od posljednjih pet mečeva u Ligi šampiona i to jedan zbog kartona, jedan zbog povrede i dva zbog odluke trenera, a propustio je i pet od posljednjih sedam utakmica u prvenstvu Španije.