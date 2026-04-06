Sprema se transfer ljeta, Real neće da čeka 2027: Vinisijus na izlaznim vratima Madrida

Jedan od najboljih fudbalera na svijetu Vinisijus Žunior uskoro bi mogao da promijeni klub, a naredna stanica, prema svemu sudeći je Mančester junajted.

Izvor: Mark Cosgrove/News Images / Avalon / Profimedia

Brazilski fudbaler Vinisijus Žunior (25) bi ovog ljeta mogao da potpiše jedan od najunosnijih ugovora u karijeri, ali ne nužno u Real Madridu. Pregovori između jednog od najboljih fudbalera na svijetu i madridskog kluba traju već duže vrijeme, međutim dogovor još nije postignut i nema naznaka da će uskoro doći do preokreta. Zbog toga je u trku ušao Mančester junajted, koji će vjerovatno biti sljedeća stanica igraču iz Rija.

Iako mu ugovor sa Realom važi do 2027. godine, u klubu ne žele da rizikuju da ostanu bez obeštećenja, pa su čelnici spremni da razmotre ponude već ovog ljeta. Florentino Perez navodno ne želi scenario u kojem bi Vinisijus mogao da ode bez obeštećenja, zbog čega je prodaja postala realna opcija.

Najveće interesovanje pokazali su klubovi iz Engleske. Mančester junajted je, kako tvrdi "TEAMTalk", već stupio u kontakt sa agentima brazilskog fudbalera, ali nije jedini. Razgovori su vođeni i sa predstavnicima Mančester sitija, Arsenala, Čelsija i Liverpula, dok su se u trku uključili i Pari Sen Žermen, kao i Bajern iz Minhena.

Jasno je da samo najbogatiji klubovi mogu da finansiraju ovakav transfer, prije svega zbog ogromne plate koju Vinisijus traži. Njegova nedjeljna zarada trebalo bi da bude veća od 500.000 evra, što znači da traži i značajno povećanje godišnje plate. Situaciju dodatno komplikuje činjenica da je Kilijan Mbape trenutno najplaćeniji igrač Real Madrida, nakon što je 2024. stigao bez obeštećenja. Upravo zbog toga Vinisijus traži veću platu od Francuza kako bi pristao da produži ugovor.

Real Madrid mu je ponudio oko 18 miliona evra po sezoni, ali je Brazilac tu ponudu odbio i navodno traži čak 28 miliona evra godišnje. Ukoliko bi Real pristao na te uslove, Vinisijus bi dobio jedan od najvećih ugovora u istoriji kluba, u rangu onog koji je nekada imao Kristijano Ronaldo prije odlaska u Juventus.

Iako Vinisijus ne insistira po svaku cijenu na odlasku, sve je izvjesnije da bi upravo visina plate i novi uslovi mogli da odluče gdje će nastaviti karijeru već od naredne sezone.

