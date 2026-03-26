Sin Kristijana Ronalda pred prvim ugovorom: Evropski velikan spreman za potpis Portugalca

Sin Kristijana Ronalda na pomolu je da postane fudbaler Real Madrida

Sin legendarnog sportiste Kristijana Ronalda uskoro bi mogao da pronađe klub u kojem će krenuti stopama profesionalnog igrača. Zanimljivo je da je riječ o klubu u kojem je Portugalac ostavio najveći trag, naravno radi se o španskom velikanu Real Madridu. Iako je već trenirao u Mančester junajtedu, Rijadu, Juventusu, odluka je pala na "kraljevski" klub.

Kristijano Ronaldo junior ima svega 15 godina, ali se polako penje na svjetsku scenu. Naravno, put mladog igrača neće biti lak zbog slavnog oca, ali djelimično i zbog puta kojim je riješio da ide - obilazio je omladinske škole svih timova u kojima je njegov otac igrao, te su očekivanja i poređenja još veća.

Što zbog imena, što zbog talenta, te na adresi sina jednog od najboljih fudbalera svijeta našli su se brojni pozivi. Između ostalog, tu su imena kao što su Totenhem, Bajern, Dortmund, RB Lajpcig, Inter, Atalanta, Salcburg, ali ispred svih Real Madrid. Baš u redovima španskog velika trenirao je mladi fudbaler, a kako javljaju svjetski mediji najveće su šanse da će tamo i ostati.

Samim tim nagovještava se i skora mogućnost potpisivanja ugovora. Ujedno, Ronaldo junior mogao bi da postane dio Realove akademije, a uz to je reprezentativac Portugalije do 16 godina što će mu samo pomoći da izgradi fudbalski put. Da neće biti lako, svjestan je i tata.

"Ima već pritisak zbog toga što je moj sin. Trebalo bi da mu dozvolimo da pravi sopstvene greške, ali se nadam da će u budućnosti postati profesionalni fudbaler. Ako ne postane fudbaler, možda će se baviti nekim drugim poslom, ali ja ću ga uvijek podržavati. Ne možemo da vršimo pritisak na našu djecu samo zato što smo poznati", rekao je Kristijano Ronaldo.