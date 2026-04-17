Spremna čistka u Real Madridu: Osam zvijezda napušta klub, Florentinu prekipjelo

Florentino Perez je riješio da donese velike promjene u Real Madridu i čak osam igrača je na listi za odlazak naredne sezone.

Florentino Perez je bijesno upao u svlačionicu Real Madrida i održao lekciju fudbalerima poslije ispadanja iz Lige šampiona. Real Madrid tako će teško osvojiti trofej ove sezone, a nakon dvije takve takmičarske godine sprema se čistka u "kraljevskom klubu".

Prema informacijama stranih medija, najmanje osam fudbalera će biti prodato tokom narednog prelaznog roka. Sprema se odlazak najiskusnijih kojima ističu ugovori, ali i neki talentovani igrači će napustiti klub.

Ko odlazi?

Kapiten Dani Karvahal, koji poslije povrede više nije isti igrač, i viječito povrijeđeni David Alaba su na listi za odlazak, kao i Dani Sebaljos koji od odlaska Karla Anćelotija nije u planovima.

Mladi Franko Mastantuono nije uspio da se nametne i biće poslat na pozajmicu, a navodno je Real riješio da proda i Frana Garsiju i Raula Asensija koji su u jednom momentu izgledali kao da bi mogli dugo da igraju u Realu. Takođe je na listi za odlazak i Gonzalo Garsija.

Najveće ime koje je na listi za odlazak Eduardo Kamavinga. Defanzivni vezista, koji se već ustalio u Madridu, izgleda da je van planova Reala za nastavak sezone. Vidjećemo i ko će biti trener naredne sezone...