Branko Radujko u Banjaluci: Evo šta je potrebno srpskom fudbalu i reprezentaciji Srbije da budu konkurentni u Evropi

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko boravio je u ponedjeljak u Banjaluci na svečanom obilježavanju Dana fudbala Fudbalskog saveza Republike Srpske, gdje je u ime Saveza primio specijalno priznanje za pomoć i dugogodišnju saradnju.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Radujko je naglasio duboku emocionalnu povezanost sa ovim prostorima i poručio da FS Srbije nikada neće zaboraviti potrebu za saradnjom, bratstvom i prijateljstvom sa FS Republike Srpske.

"Za mene je ovdje mnogo emocija, ovo je grad (Banjaluka, prim.aut) kojem se stalno vraćam od najranijeg djetinjstva do danas, gdje mi je odrastao otac, gdje počivaju najbliži moji preci i u kojim žive moji brojni rođaci i prijatelji. Velika je to, da kažem, obaveza da FS Srbije nikada ne zaboravi potrebu za saradnjom i potrebu za pažnjom, i za bratstvo, i za prijateljstvo sa FS Republike Srpske. Tako da uvijek smo tu i šta god možemo da čujemo, pomognemo, sarađujemo, da zajedno radimo, vrata su uvijek otvorena", rekao je Radujko u obraćanju u Banjaluci.

Gensek FS Srbije je podsjetio na trenutni status i ambicije srpske selekcije.

"Što se tiče reprezentacije Srbije, sa jedne strane mi se nalazimo među 16 najboljih u Ligi nacija, međutim ono što je za nas najvažnije uvijek jesu ova glavna takmičenja, Evropsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo. Mi smo sa novim selektorom (Veljko Paunović, prim.aut) upravo ušli u jedan malo duži ciklus na praktično četiri i po godine koji obuhvata jedno Evropsko i jedno Svjetsko prvenstvo. Još dvije prijateljske utakmice, a onda kreće i takmičenje u Ligi nacija koje jeste zvanično takmičenje ali koje će opet poslužiti selektoru i slučnom štabu da što spremniji uđemo u ono što je za nas najvažnije - to su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Želimo da odemo tamo i da probamo da napravimo iskorak koji se decenijama očekuje", izjavio je generalni sekretar FSS.

Radujko je otvoreno priznao loše rezultate na velikim takmičenjima u posljednjih nekoliko decenija i naglasio potrebu za strpljenjem i reformama.

"Decenijama, nismo nešto napravili... Na pet od šest Evropskih prvenstva u ovo vijeku se nismo plasirali, bili smo samo na ovom posljednjem. Na tri od sedam Mundijala se nismo plasirali, a na ova četiri na koja jesmo bili smo od 32, 29. i dva puta 23. Mi negdje očekujemo, vidimo i da može da se napravi neki veći iskorak ali za taj iskorak je potrebno vrijeme i težak naporan posvećen rad. Fokus svaki dan na zacrtane rezultate... Resultati, kad je narod u pitanju rezultat se samo jedan priznaje - to je sportski rezultat i za njega treba puno rada".

Ključni dio Radujkovog obraćanja odnosio se na neophodne reforme u srpskom fudbalu kako bi postao konkurentan na evropskoj sceni. On je istakao paralelu sa Italijom koja je porazom u Zenici sada pokrenula pitanja koja je od samog preuzimanja funkcije zagovarao i u Srbiji.

"Uvijek kada su neophodne reforme i promjene uvijek je teško zato što moramo da se navihkemo da svi moramo da se mokenjamo. Daću vam samo primjer Italije, da je dala jedan gol više u Zenici nikad niko ne bi otvorio problem italijanskog futbola. Sada je on otvoren, sada je odjednom diskusija zašto nije skraćena Serija A na vrijeme, zašto nema kvaliteta, šta je sa terenima itd".

Radujko je precizno naveo šta je neophodno srpskom fudbalu da bi igrači napredovali i da bi reprezentacija Srbije napravila iskorak.

"Kad sam preuzeo ovaj posao bilo je potpuno očigledno šta nama treba - konkurentna utakmica za svakog igrača, svako kolo do kraja da bude neizvjesno, da se bori, da niko ne pušta, da se sudi kao što se sudi u Evropi, da niko nikoga ko štiti. I to je jedini način da dođemo do situacije da možemo dobre igrače, dobre klubove i dobru reprezentaciju. Tako da moramo biti istrajni i ko god bude radio ovaj posao, samo je to put kojim možemo postići rezultate", zaključio je on.

