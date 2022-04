Preminula legenda jugoslovenske košarke: Osvajao medalje sa reprezentacijom, a Hrvate vodio do najvećeg uspjeha!

Nekadašnji košarkaš Jugoplastike i reprezentativac Jugoslavije Petar Skansi preminuo u 78. godini.

Izvor: MN PRESS

Tužna vijest zavila je hrvatsku i regionalnu košarku u crno. Legendarni hrvatski košarkaš i trener Petar Skansi preminuo je u 78. godini.

Skansi je košarkašku karijeru započeo u Splitu početkom 60-ih godina prošlog vijeka, bio je dio tima koja je ušla u prvoligaško društvo na kvalifikacionom turniru u Velenju 1963. godine, a sa žutima je osvojio prvu titulu1971, prvi kup 1972, a bio je i jedan od najboljih igrača finala Kupa prvaka koje je Jugoplastika izgubila u Tel Avivu od italijanskog Ignisa.

Skansi se nakon toga otisnuo u Italiju, u Maksmobili iz Pesara, gdje je nakon samo godinu dana završio igračku karijeru i vratio se u pomoć svom matičnom klubu koji je ostao bez trenera.

U bogatoj igračkoj karijeri uz kup i prvenstvo s Jugoplastikom, s reprezentacijom Jugoslavije osvojio srebra na Evropskim prvenstvima 1965. i 1967, kao i na Olimpijskim igrama 1968. Takođe, sa nacionalnim timom osvojio je i zlato na Svjetskom prvenstvu 1970. u Ljubljani.

Skansi je bio kultna ličnost jugoslovenske košarke:

Reprezentativnu karijeru završio je zbog studiranja, a igračku zbog posla i prijatelja koji su ga pozvali natrag u Split. I tako se Skansi prihvatio posla trenera i vođenja dojučerašnjih saigrača, Tvrdića, Šolmana...

Skansi je odveo Jugoplastiku do prvog velikog uspjeha, u sezoni 1975/76. osvojili su Kup Radivoja Koraća, a godinu potom i trostruku krunu - prvenstvo, kup i Kup Radivoja Koraća, kao prvi jugoslovenski klub kome je to pošlo za rukom. Nakon Jugoplastike Skansi se vratio u Italiju gdje je vodio Skavolini Pesaro 1981-84, Honki Fabrijano 1984/85, Hitači Veneciju 1987/88, Fonola Roma 1988/89, Beneton Treviso 1990-93 i Fortitudo Bolonju 1997-99, nakon toga i grčki PAOK 1999/00, da bi se ponovno vratio pomoći svom matičnom klubu, koga je u sezoni 2002/03 odveo do prvog i jedinog naslova prvaka Hrvatske.

Karijeru je završio u Krki iz Novog Mesta, a osim trofeja sa svojim matičnim klubom, osvajao je i prvenstvo, dva kupa i superkup Italije i Kup pobjednika kupova.

Skansi je bio i selektor reprezentacije Jugoslavije s kojom je osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu 1979, a reprezentaciju Hrvatske vodio je do srebra na Olimpijskim igrama u Barseloni 1992. godine. Tada su poraženi od američkog "Drim-tima", što je i dalje najveći uspjeh hrvatske košarke od raspada Jugoslavije.

FIBA ga je 1991. godine uvrstila među 50 najvećih košarkaša svih vremena.

(MONDO)