"Da li bi prešao u Partizan?": Filipa Petruševa zateklo pitanje grčke ljepotice

Lijepa novinarka Dora Panteli postavila je provokativno pitanje Filipu Petruševu.

Srpski košarkaš Filip Petrušev bio je jedan od najzapaženijih igrača Dubaija u 12. kolu Evrolige, kada je tim iz ujedinjenih Arapskih Emirata ubjedljivo poražen od Panatinaikosa. Prije meča u Atini, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde imao je intervju sa atraktivnom novinarkom Dorom Panteli, koja je za Filipa pripremila škakljivo pitanje.

Nekadašnja košarkašica koja je već godinama zaštitno lice Evrolige i pokriva mečeve oba grčka tima upitala je Filipa Petruševa da li bi obukao dres Partizana! Zna se da je Filip u mlađim kategorijama igrao i za Partizan i za Crvenu zvezdu, a u seniorskoj karijeri dva puta nosio crveno-bijeli dres...

"Teško je odgovoriti i sa da i sa ne na ovo pitanje. Trenutno, ne bih razmišljao uopšte o tome jer sam veoma srećan ovdje. Bio sam malo skeptičan u početku, ali način na koji radimo, kakvi su uslovi ovdje, kako rastemo, spreman sam da dam cijelog sebe u ovaj projekat. Šta će se desiti kasnije niko ne može da zna", rekao je Filip Petrušev.

Ovom izjavom Filip Petrušev nije zatvorio vrata srpskim klubovima - nakon što je nedavno ispričao kako bi volio da ponovo obuče dres Crvene zvezde, sada je poslao jasan signal Partizanu. Možda bi crno-bijeli mogli da započnu projekat koji će se izuzetno dopasti krilnom centru, a zatim i njega ubijede da se vrati u Beograd.

Podsjećamo, Filip Petrušev je nakon mlađih kategorija u Srbiji igrao i za mladi tim Baskonije, a zatim je u SAD pohađao dvije srednje škole i koledž Gonzaga. Nakon dvije godine studija vratio se u evropsku košarku, a od tada je nosio dres Mege, Efesa, Crvene zvezde, Filadelfije, Sakramenta, Olimpijakosa, ponovo Crvene zvezde i na kraju Dubaija.

Ove sezone u Evroligi Filip Petrušev prosječno postiže 14,8 poena, 6,3 skoka i 1,8 asistenciju. Malo lošije brojke imao je prošle sezone u dresu Zvezde, za koju je igrao kao pozajmljeni košarkaš grčkog Olimpijakosa.

