"Ne vjerujte u izmišljenu priču o Jokiću": Džordanu prekipjelo, neće više da sluša gluposti

"Ne vjerujte u izmišljenu priču o Jokiću": Džordanu prekipjelo, neće više da sluša gluposti

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Deandre Džordan neće da sluša priče o tome kako Jokiću nije stalo. On ga dobro zna i jasno mu je da je to izmišljotina.

Deandre Džordan neće da sluša priče i Nikoli Jokiću Izvor: Instagram/allthesmoke/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Malo je igrača u NBA ligi koji su uspostavili vezu sa Nikolom Jokićem kao što je to učinio Deandre Džordan. Iskusni centar bio je rezerva u Denveru tri godine i sa Jokićem je 2023. godine osvojio šampionsku titulu, a vidjeli smo da su ostali u sjajnim odnosima i sada kada je otišao u Nju Orleans Pelikanse. 

Pričao je Džordan često o Jokiću, o njihovom odnosu, igranju sa jednim od najboljih košarkaša današnjice, ali i o provodu sa njim. Sada se dotakao priča da Jokić ne voli košarku i da mu nije stalo. 

"Sva ta priča da njega nije briga za košarku, to je izmišljotina. Ne možete da budete toliko dobri a da vas nije briga. On nevjerovatno mnogo radi", rekao je Džordan. 

Jokić? Najpametniji

Nakon što je godinama bio starter u Los Anđeles Klipersima, čak i Ol-star igrač 2017. godine, poslije epizoda u Dalasu, Njujorku, Netsima, Lejkersima i Fialdelfiji našao je svoj dom u Denveru: Tu je tri godine imao "najbolji i najgori posao". 

"Bio je i najteži i najlakši posao da budem rezerva njemu. Ima jedan od najvećih košarkaških koeficijenata inteligencije koje sam vidio. On je igrač koji gleda tim na prvom mjestu. Hoće da odigra pravu stvar. Neki igrači koji su superstarovi hoće da šutnu svaku loptu. On uvijek hoće da doda kada ga udvoje, a opet uvijek ima tripl-dabl", rekao je Džordan i ispričao kakav je Jokić privatno: "Kada hoće da bude tih, pravi se da ne zna engleski. Ali voli da se šali, da sluša kantri i rep muziku."

