Trener Denvera: "Nikola Jokić treba da šutne 20 bacanja, ali to se neće desiti"

Dejvidu Adelmanu je dosta sudijskog kriterijuma koji dozvoljava grubu igru prema Nikoli Jokiću.

Denver je uspio da pobijedi Nju Orleans Pelikanse 125:118 u meču na kome je blistao Pejton Votson sa 32 poena i 12 skokova, a Nikola Jokić je opet imao tripl-dabl.

Srpski košaraš je uz 12 asistencija i 11 skokova imao 28 poena, a imao bi i više da ga bar malo štite sudije. O tome je na konferenciji za medije poslije meča pričao njegov trener Dejvid Adelman.

"Bio je sjajan. Ali znate završio je ovaj meč sa sedam slobodnih bacanja. Pomislio sam da bi mogao da šutne preko 20 bacanja, a to se nije desilo. Bio je dobar, ali oni cijeli tim je morao da bolje čuva loptu. Previše je da neko ima 20 izgubljenih lopti. Večeras smo uspjeli da pobijedimo, a jako je teško pobijediti u ovoj ligi. Sada imamo težak meč i da mi je neko ponudio da imamo 11-3 u ovom periodu sezone prihvatio bih", rekao je na konferenciji za medije Adelman.

Šta to čeka Denver?

Denver je na vrhu Zapada, samo je šampionski tim Oklahome iznad, a sada ih čeka gostovanje Hjustonu, zatim meč sa Sakramentom u Koloradu, pa duel sa Memfisom, sve u tri dana.

