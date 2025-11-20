logo
Asistencija iza leđa Nikole Jokića: "Riječi ne mogu da opišu ovo ludilo"

Asistencija iza leđa Nikole Jokića: "Riječi ne mogu da opišu ovo ludilo"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić izveo je nevjerovatan potez u NBA ligi i poslao savršenu asistenciju iza leđa za Pejtona Votsona. Ostavio je sve bez riječi...

nikola jokic asistencija iza ledja u nba ligi Izvor: Printscreen/X/Denver Nuggets

Nikola Jokić radi sve što poželi na terenu, dominira u NBA ligi i sve izgleda kao na video igrici. Donio je pobjedu Denveru na gostovanju u Nju Orleansu (128:118) i uz to je upisao novi tripl-dabl. Za 34 minuta na parketu je imao 28 poena, 12 asistencija i 11 skokova, a stigao je da izvede i potez koji je ostavio sve u čudu.

Bilo je to sredinom posljednje četvrtine kada je poslao savršeno dodavanje iza leđa za Pejtona Votsona. Ostavio mu je loptu kao na tacni, a njemu nije bilo previše teško da zakuca poslije toga.

Samo je Votson znao šta će srpski centar da uradi. Tim Hardavej je imao loptu u rukama, dodao je do Nikole, Pejton je tada napravio blok za Hardaveja, fokus odbrane je bio prebačen na njega, a onda je Nikola poslao savršeno dodavanje iza leđa. Savršena kombinacija i idealno rješenje u deliću sekunde.

"Riječi ne mogu da opišu koliko je ovo ludo bilo", napisali su na društvenim mrežama Denvera uz snimak akcije.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:33
Nikola Jokić o Ol-Staru
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

(MONDO)

