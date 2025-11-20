Denver 2016. dobio ponudu za Jokića: Nikola zamalo otišao

Nikola Jokić je zamalo 2016. godine napustio Denver. Ipak. srećom po Nagetse, tada je tim Klipersa tražio previše.

Nikola Jokić je 2014. godine izabran kao 41. pik na draftu, naredne godine je debitovao u NBA ligi, a u svojoj drugoj NBA sezoni je zamalo otišao u Los Anđeles Kliperse. Mnogi su zaboravili kako je tadašnja uprava Klipersa probala da "opljačka" Denver, a uz to se uprava Nagetsa čak i razmišljala da prihvati ponudu.

Tada je pokušao da ponudi svoju najveću zvijezdu tim Los Anđeles Klipersa, ali nije ubijedio Denver da vrijedi da se odreknu svog mladog centra. Ipak, tražili su previše, ko zna šta bi bilo da su bili malo skromniji...

Nudio je tim Los Anđeles Klipersa svog tada najboljeg igrača Blejka Grifina uz iskusnog Lensa Stivensona, ali nisu željeli samo Jokića. Tražili su Vila Bartona, Danila Galinarija i novog centra Panatinaikosa Keneta Farida.

Šta se desilo sa akterima ponude?

Nikola Jokić je u svojoj prvoj sezoni prosječno bilježio 10 poena i 7 skokova po meču, a već druge je skočio na 16,7 poena 9,8 skokova i 4,9 asistencija. Prvi put je bio Ol Star 2019. godine, za MVP-a regualrnog dijela sezone proglašen je 2021, 2022 i 2024. a za MVP-a finala 2023. kada je osvojio svoj jedini prsten.

Što se tiče saigrača iz Denvera Vil Barton mu je godinama bio omiljeni saigrač, a pred šampionsku sezonu je trejdovan i nikada više nije našao svoje mjesto NBA. Kratko je bio u Vašingtonu i Torontu i od 2023. godine ga nema. Danilo Galinari završava karijeru u Portoriku gdje je uzeo i titulu, a poslije šest godina u Denveru redom je mijenjao NBA ekipe od 2017. do 2024. godine. Što se Keneta Farida tiče poslije sjajnog početka karijere u Denveru brzo je pao u drugi plan, a sada pokušava da se sa 36 godina dokaže kod Ergina Atamana.

Što se tiče igrača ponuđenih od strane Klipersa vrlo brzo je otišao iz tima Lens Stivenson i takođe mijenjao tim za timom do 2022. kada je završio NBA karijeru. Klipersi su na kraju Blejka Grifina 2018. poslali u Detroit gdje je imao tri pristojne sezone, zatim je nastupao za Bruklin i Boston, ali od te 2016. godine je bio u padu forme.