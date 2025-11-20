Nikola Jokić je novi nivo dominacije u NBA: Amerikanci otkrili kakav rekord može da postavi

Statistika kaže da je tokom ove decenije Nikola Jokić najbolji igrač NBA lige u četiri od pet najbitnijih kategorija.

Nikola Jokić odigrao je još jednu nevjerovatnu partiju u NBA ligi. Sa 28 poena, 11 skokova i 12 sistencija predvodio je Denver do pobjede nad Nju Orleansom, a njegovi poeni bili su veoma važni i za statistiku koju malo ko prati. Jokić je prestigao Džejsona Tejtuma i sada je najefikasniji igrač NBA lige u deceniji koja i dalje traje.

To možda i ne bi bio naročito spektakularan podatak, ali sve ono što slijedi nije se desilo nikada u istoriji najjače košarkaške lige na svijetu. Nikola Jokić je u ovoj deceniji lider NBA lige po broju poena, skokova, asistencija i ukradenih lopti, a od pet najvažnijih statističkih podataka fale mu samo blokade.

Nikada ranije nije se desilo da neki košarkaš završi deceniju na prvom mjestu u bar četiri od ovih pet kategorija, a Nikola Jokić je trenutno na dobrom putu da se to desi. Naravno, biće potrebno da odigra i narednih nekoliko sezona na ovom nivou, da u svakoj od njih odigra veliki broj mečeva i da oko njega budu dobri saigrači, jer oni loši njegova dodavanja ne pretvaraju u poene.

Što se tiče poena, pored pomenutog Tejtuma konkurencija će biti i sve najveće zvijezde današnjice - na trećem mjestu je Janis Adetokunbo, na četvrtom Luka Dončić, a na petom Šej Gildžes-Aleksander. Jokić nema veliku prednost na vrhu tabele, pa će morati i u narednim godinama da postiže veliki broj poena.

Kod skokova je druga priča, jer je Rudi Gober najbliži pratilac, a on ima gotovo 300 skokova manje. Na trećem mjestu je Domantas Sabonis, kojem je potrebno više od 900 skokova kako bi sustigao Nikolu Jokića. Američki košarkaš Trej Jang najbliži je pratilac u asistencijama, ali mu fali više od 200 kako bi stigao Nikolu Jokića, dok je jasno da trećeplasirani Džejms Harden zbog godina neće ugroziti srpskog košarkaša.

I za kraj, tu su ukradene lopte. Nikola Jokić je prvi, ispred Džimija Batlera koji gotovo sigurno neće dočekati kraj ove decenije u NBA ligi, a na trećem mjestu je Kris Pol koji je još stariji i koji već misli o penziji. Najveći rival Jokiću trebalo bi da bude Šej Gildžes-Aleksander, koji u ovom momentu ima 91 ukradenu loptu manje od čovjeka koji dominira kao niko u istoriji NBA.

Primjera radi, u prethodnoj deceniji pet različitih igrača dominiralo je u pet najbitnijih statističkih kategorija. Lebron Džejms je bio najbolji poenter, Deandre Džordan je imao najviše skokova, Rasel Vestbruk najviše asistencija, Kris Pol najviše ukradenih lopti, a Serž Ibaka najviše blokada.

Slično je bilo i deceniju ranije, kada je Kobi Brajant imao najviše poena, Stiv Neš najviše asistencija, Džejson Kid najviše ukradenih lopti, a Tim Dankan najviše skokova i najviše blokada. Svojevremeno je u dvije kategorije dominirao Džon Stokton koji je bio najbolji asistent i najbolji kradljivac lopti, a za sada je rekorder Karim Abdul-Džabar. Legendarni košarkaš je tokom sedamdesetih godina imao najviše poena, skokova i blokada.