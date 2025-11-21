Sakramento pretrpio osmi uzastopni poraz u NBA ligi

Kingsi su svih osam poraza pretrpjeli uz dvocifrenu razliku, od čega su četiri poraza bila od najmanje 27 poena.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Memfisa pobijedili su Sakramento 137:96 i nanijeli mu osmi uzastopni poraz.

U pobjedničkoj ekipi najefikasniji su bili Santi Aldama sa 29 poena, Džok Lendejl sa 21 poenom i Sedrik Kauard sa 19 poena. Zek Edej dodao je 16 poena, a Vins Vilijams četiri poena i 15 asistencija za Memfis, koji je prekinuo niz od pet poraza.

U ekipi Sakramenta Zek Levin postigao je 26 poena, Maksin Rajno 12, a Rasel Vestbruk 11 poena, sedam skokova i četiri asistencije. Kigan Marej igrao je prvi put ove sezone i postigao je 11 poena.

Kingsi su svih osam poraza pretrpjeli uz dvocifrenu razliku, od čega su četiri poraza bila od najmanje 27 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: