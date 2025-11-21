Duks "ekonomska kriza" je hit NBA lige: Nikome nije jasno zašto je bek Minesote ovo obukao

Rob Dilingem je imao autfit za pamćenje. Na put svoje Minesote otišao je sa duksericom na kojoj piše - Globalna ekonomska kriza 2008. godine.

Izvor: Youtube/Robert Dillingham/Printscreen

Nije igrala Minesota u noći kada je Bogdan Bogdanović izašao na teren, ali svi u NBA pričaju o jednom igraču ovog tima, i to zbog duksa koji je nosio. Nakon čak četiri meča na svom terenu, otišla je ekipa na tri uzastopna gostovanja, a slike sa leta za Finiks su postale viralne na društvenim mrežama.

Razlog za to je fotografija najboljeg igrača tima Entonija Edvardsa sa osmim pikom prve runde drafta 2024. godine Robom Dilingemom. Zapravo, svi pričaju o Dilingemovom autfitu.

On je sve uzbunio sa duksom na kome piše: "Globalna finansijska kriza 2008. godine". Nije to jedini bizaran detalj sa slike, Dilingem uz to nosi slušalice preko kapuljače.

Pogledajte:

back on the road again.pic.twitter.com/tpldFBJCFy — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves)November 20, 2025

Ko je Rob Dilingem?

Robert Dilingem ima 20 godina, poslije samo jedne godine na Kentakiju otišao je u NBA i zaigrao za Minesotu. Prošle godine je na 49 mečeva imao 4,5 poena, dvije asistencije i jedan skok. Ove sezone ima sličan učinak sa 4,7 poena, 2,1 asistencijom i 1,3 skoka po meču.