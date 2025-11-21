logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Duks "ekonomska kriza" je hit NBA lige: Nikome nije jasno zašto je bek Minesote ovo obukao

Duks "ekonomska kriza" je hit NBA lige: Nikome nije jasno zašto je bek Minesote ovo obukao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Rob Dilingem je imao autfit za pamćenje. Na put svoje Minesote otišao je sa duksericom na kojoj piše - Globalna ekonomska kriza 2008. godine.

Rob Dilingem u duksu Velika ekonomska kriza 2008 Izvor: Youtube/Robert Dillingham/Printscreen

Nije igrala Minesota u noći kada je Bogdan Bogdanović izašao na teren, ali svi u NBA pričaju o jednom igraču ovog tima, i to zbog duksa koji je nosio. Nakon čak četiri meča na svom terenu, otišla je ekipa na tri uzastopna gostovanja, a slike sa leta za Finiks su postale viralne na društvenim mrežama. 

Razlog za to je fotografija najboljeg igrača tima Entonija Edvardsa sa osmim pikom prve runde drafta 2024. godine Robom Dilingemom. Zapravo, svi pričaju o Dilingemovom autfitu.  

On je sve uzbunio sa duksom na kome piše: "Globalna finansijska kriza 2008. godine". Nije to jedini bizaran detalj sa slike, Dilingem uz to nosi slušalice preko kapuljače.

Pogledajte: 

Ko je Rob Dilingem?

Robert Dilingem ima 20 godina, poslije samo jedne godine na Kentakiju otišao je u NBA i zaigrao za Minesotu. Prošle godine je na 49 mečeva imao 4,5 poena, dvije asistencije i jedan skok. Ove sezone ima sličan učinak sa 4,7 poena, 2,1 asistencijom i 1,3 skoka po meču.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC