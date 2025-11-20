logo
Želio ga Partizan, a on opet otpušten u NBA: Jokićevom saigraču suđena je Evroliga

Želio ga Partizan, a on opet otpušten u NBA: Jokićevom saigraču suđena je Evroliga

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nakon otkaza u NBA ligi, američki košarkaš sa nigerijskim pasošem Monte Moris mogao bi opet da gleda ka Evroligi.

Monte Moris dobio otkaz Indijani Izvor: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Tokom ljeta se američki košarkaš Monte Moris povezivao sa brojnim evropskim timovima, a informacije iz SAD nedjeljama je osluškivao i Partizan. Dugo su crno-bijeli željeli da dovedu kvalitetnog igrača u bekovskoj liniji, ali im je Moris izmicao - taman kad se činilo da je vrijeme da pogleda ka Evropi, on bi dobijao novu šansu. Sada ih više neće biti, čini se...

Monte Moris (30) je dva puta u veoma kratkom roku dobijao priliku u Indijani, ali je nije iskoristio. Iako je potpisao ugovor, Moris je ponovo otpušten, pa sada može da razmišlja o nastavku karijeru u Evroligi. Naravno, ako i dalje ima zainteresovanih timova za njegove usluge - a čini se da bi moglo da ih bude.

Partizan je u međuvremenu angažovao Nika Kalatesa koji je klasičan plejmejker, pa Monte Moris vjerovatno više nije zanimljiv crno-bijelima. To bi mogao da iskoristi jedan crveno-bijeli tim, pošto Olimpijakos ovih dana "češlja" tržište nakon nove povrede Kinana Evansa koji će opet morati na dugu pauzu.

Ukoliko Monte Moris pristane da se preseli u Evropu, to bi mogao da bude signal o kraju njegove NBA karijere. Ponuda za Evroligu bilo je ljetos, ali je on želio još jednom da proba u SAD i sada bi morao da bude siguran da to tako neće ići. Dolazak u evropsku košarku mogao bi da mu promijeni karijeru nakon čak osam NBA sezona i skoro 500 mečeva računajući i dogiravanje.

Na mečevima u ligaškom dijelu NBA lige Monte Moris je prosječno bilježio 9,5 poena, 3,6 asistencije i 2,4 skoka. Na mečevima plej-ofa, a odigrao ih je 57 u karijeri, prosječno je upisivao 8,3 poena, 3,1 asistencije i 1,6 skokova. Sa takvim brojkama, ali i iskustvom koje je sticao u Denveru, Vašingtonu, Detroitu, Minesoti, Finiksu i Indijani, trebalo bi da dominira u Evropi.

