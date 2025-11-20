logo
Čitaoci reporteri

Operacija nije uspjela, Dante Egzum ponovo "pod nož": Teške povrede razaraju karijeru ljubimca Grobara

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dante Egzum ponovo mora na operaciju, zbog komplikacija nakon zahvata na desnom koljenu. Neće igrati do ljeta.

Dante Egzum ponovo mora na operaciju Izvor: Oscar J. Barroso / Zuma Press / Profimedia

Bivši as Partizana Dante Egzum završio je sezonu već 20. novembra, zbog komplikacija nakon operacije koljena tokom ljeta. Australijski košarkaš i igrač Dalasa moraće na dodatnu operaciju, da bi njegov problem bio saniran i da bi mogao da nastavi karijeru.

Egzum je trenutno na jednogodišnjem ugovor sa Dalasom, za koji igra od povratka u NBA iz Partizana u ljeto 2023. Nažalost, ova godina bila je najteža u njegovoj karijeri, jer je u martu doživio prelom kosti u lijevoj ruci na utakmici protiv Hjustona.

Potom je odlučio da tokom ljeta operiše desno koljeno, dok je početkom karijere imao velike probleme sa lijevim, na kojem je pokidao ukršteni ligament koljena u ljeto 2015. i zbog toga propustio čitavu sezonu 2015/16. Sada je pred njim još jedna propuštena godina.

Povrede, operacije i propuštene godine

Povredama skloni as, svojevremeni peti "pik" na NBA draftu, bio je podvrgavan i operaciji ramena 2017. godine, a problemi sa desnim koljenom započeli su početkom 2019. godine. Tada je kao igrač Jute doživio kidanje patelarne tetive u desnom koljenu.

Nastupajući u Partizanu u sezoni 2022/23 bio je jedan od najbitnijih igrača velike sezone crno-bijelih, u kojoj je tim Željka Obradovića ispao u plej-ofu u "majstorici" protiv Real Madrida. Bila je to njegova druga i posljednja godina u Evropi, jer je brzo postalo jasno da mu je mjesto u NBA ligi, u kojoj je sa Dalasom nakon toga bio u velikom NBA finalu protiv Boston Seltiksa.

Nažalost, priča o njegovoj karijeri je i priča o teškim povredama, iako je ovog ljeta napunio tek 30 godina i ima pred sobom još mnogo sezona - pod uslovom da mu tijelo to dozvoli.

Tagovi

NBA liga Dante Egzum Dalas

