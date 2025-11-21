logo
Danijel je Srbin iz Haga i igrao je u NBA: Ima najluđu životnu priču, a svi su ga zaboravili

Danijel je Srbin iz Haga i igrao je u NBA: Ima najluđu životnu priču, a svi su ga zaboravili

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Danijel Gadžurić je zapravo Srbin, iako se o njemu zna jako malo u njegovoj drugoj domovini. Majka mu je iz Beograda, otac iz Kingstona, a sin mu se zove - Danilo.

Danijel Den Gadžurić Izvor: Mike Zarrilli / Getty images / Profimedia

Sada Srbija svako veče gleda kako u NBA ligi dominira Nikola Jokić. Ranije smo se budili zbog Vlade Divca, ali jedan dugogodišnji NBA centar je srpskog porijekla a da malo ko zna za jega.

U pitanju je nekadašnji reprezentativac Holandije u košarci Den Gadžurić. Njegovo puno ime je Danijel Gadžurić, rođen je u Hagu, a njegova majka je zapravo Srpkinja rođena u Beogradu.

Mučili se sa njim - jer ne priča srpski

Gadžurić u Holandiji nije mogao da nauči previše o košarci, čak iako je već 1997. godine zaigrao za reprezentaciju. Na debiju protiv Kube ostao je bez poena. ali su ga ipak potpisali na jednom od najprestižnijih univerziteta UCLA. Asistent u stručnom štabu Džim Saja je prepoznao potencijal i ubijedio ga da dođe u kampus. Svidio se Srbinu Los Anđeles.

"Došao je u Los Anđeles i odmah se zaljubio u grad. Svidio mu se i košarkaški program, nije ni htio da ide na probe u Kanzas i Kentaki iako su ga htjeli", sjetio se Saja.

Srpsko porijeklo se ipak nije vidjelo na terenu... Nije znao čak ni srpske psovke, za razliku od recimo nekih sadašnjih reprezentativaca Holandije.

"Znao je mnogo da viče kada je došao na treninge i nismo znali kako da se odnosimo prema tome. Nismo bili sigurni da li je ljut na nas i šta se dešava jer je vikao na holandskom", naglasio je jedan od trenera.

Kakvu je NBA karijeru imao?

Den Gadžurić je nakon četiri sezone na UCLA izabran na draftu 2002. kao 34. pik. Na tom draftu Jao Ming je bio prvi pik, izabrani su Amare Stodemajer i Karlos Buzer, kao i još jedan srpski centar - Nenad Krstić. Došao je na pravo mjesto, pošto je u Milvokiju ostao godinama. Bio je osam godina u timu gdje je na vrhuncu karijere bilježio 7,3 poena i 7,3 skokova po meču. To je bila njegova treća sezona, jedina kada je bio starter.

Tada je u timu igrao sa Tonijem Kukočem, a glavni igrač tog tima bio je Majkl Red, kome će ubrzo povrede uništiti karijeru. Nakon toga Gadžurić je proveo godinu u Golden Stejtu, kratko je bio u Netsima i Niksima, a isprobao je svoju sreću u razvojnoj ligi, Kini i Iranu. Ipak 2014. godine je završio karijeru, a posljednji pokušaj je imao u Lejkersima, gdje je otpušten poslije vrlo kratkog perioda u timu.

Otac mu je iz Kingstona, sa Sent Vinsenta i Grenadina, a Danijel svoje srpsko porijeklo ne krije. Jednu Novu godinu je svojim pratiocima na Instragramu čestitao uz zastave Holandije, Srbije i Amerike, a nedavno se pohvalio da je posjetio majku u Hagu i da je uživao u njenim - ćevapima. Ima troje djece, a najmađi sin mu se zove Danilo.

