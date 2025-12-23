Partizan ne prihvata 7 miliona za Simića: Čeka duplo više i nada se pomoći države za licencu

Mijatović objasnio zašto ne želi da proda Nikolu Simića u Englesku za sedam miliona evra, iako crno-bijelima "gori pod nogama" zbog UEFA monitoringa.

Potpredsjednik FK Partizan Predrag Mijatović poručio je navijačima da ne brinu jer tokom zimskog prelaznog roka neće otići niko od važnijih igrača crno-bijelih. Time je Mijatović stavio tačku na spekulacije oko odlazaka Andreja Kostića, Nikole Simića i Ognjena Ugrešića o čijim transferima se najviše pričalo.

"Mi ćemo u junu morati da prodamo jednog ili dva igrača od ovih popularnih da sredimo cijelu našu situaciju, da se pojačamo i uložimo u akademiju. Jedino neko sada u januaru plati klauzulu, što je teško izvodljivo...", rekao je Mijatović za "Indirektno".

Time je Mijatović poručio da mladi igrači Partizana ostaju u klubu, iako crno-bijeli moraju da izmire dug prema bivšim fudbalerima i da ukoliko to ne urade - neće proći UEFA monitoring. Istovremeno, Mijatović očekuje da država riješi taj problem Partizanu kao i u oktobru, a da crno-bijeli zbog toga sačekaju s prodajom Simića.

"Ima, evo od prije par dana, konkretnih ponuda. Ima nekoliko evropskih klubova, dva iz Engleske, neću reći ime, ali dva imaju interes za Simića našeg štopera. Njegova klauzula je 15 miliona evra. Moglo bi da se dođe sad do 7 miliona evra. Opet će neko da kaže da je rekao da neće da proda, a prodaje ga. Ja znam da na ljeto dobijamo 15. Kako znam? Osim da se povrijedi, to je projektovano. Moraš da rizikuješ. Moja ideja je ne da nikoga ne prodamo, nego malkice da se pojačamo. A kako da nađemo novac? Da li će država i dalje imati tu dobru volju, to da uradi...", rekao je Mijatović.

Istakao je i da će pokušati da nađe investitore u inostranstvu koji će pozajmiti novac Partizanu, i to će im biti vraćeno kada dođe do prodaje mladih igrača, ali da je najvažnije prvo da se prođe monitoring UEFA.

"Monitoring je 15. januara i mora da bude taj novac. Moraš da obezbijediš sredstva. Možda da se kontaktira država, da se zamoli predsjednik, dok mi ne završimo to. Mi životarimo, tražimo usluge, da ne kažem da prosimo", rekao je Mijatović i dodao da će Partizan dovesti lijevog beka i štopera tokom zime.

