"Nije loše kako hoće da predstave": Rasim Ljajić rekao da Partizan ne staje na jesenjoj tituli

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Prvi čovjek FK Partizan Rasim Ljajić istakao je da se neće zadovoljiti "jesenjom titulom" nego da želi da klub iz Humske bude prvi i na kraju šampionata.

Rasim Ljajić o polusezoni FK Partizan Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

FK Partizan predstavio je danas na Novom Beogradu zvanični kalendar za 2026. godinu, a na promociji se prisutnima obratio predsjednik kluba Rasim Ljajić koji je kazao da je godina koja je na izmaku bila dobra za crno-bijele.

"Ovo nije obično okupljanje jer je ovo prilika da sumiramo godinu koja je za nama. Nije bila savršena godina, ali je bila dobra. Ako se sjetimo da smo prošle godine u ovo vrijeme bili na -17 u odnosu na konkurenta, onda to ne izgleda tako loše sa +1 u našu korist. Kako smo se nadali, dobro smo se plasirali. Ja se bar nadam i nećemo na tome stati", rekao je Rasim Ljajić obrativši se prisutnima.

"Ambicije Partizana su pobjedničke, uvijek takve da težimo osvajanju titula i trofeja. Tačno je da jesenji prvak nije titula, ali je poruka da ćemo nastaviti dalje. Poruka da smo učistili puno i da ostaje još dosta stvari da bismo se na tom mjestu zadržali. Titule se ne osvajaju u decembru, ali se pokazuje jesmo li na pravom putu. Čini mi se da jesmo, ali do cilja ima još mnogo toga".

Htio je Rasim Ljajić da istakne i koliko je važna bila promjena strategije u odnosu na prethodno rukovodstvo, pošto se Partizan morao okrenuti svojoj djeci kako bi opstao.

Pogledajte

04:15
Rasim Ljajić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

"Posebno zadovoljstvo je činjenica da smo to postigli zahvaljujući našoj djeci. Najmlađi tim u istoriji tim Partizana, najmlađi u Evropi. Ako to povežemo sa jesenjom titulom, nije tako loše kako bi mnogi htjeli da predstave uprkos svemu što nas je zateklo. Ovaj kalendar je posvećen Partizanovoj mladosti i ona nije rizik - nego strategija. To je više puta i naznačeno. Svaki igrač Partizana nije eksperiment, nego dobro osmišljen projekat. Kad mladi igrač dobije šansu u Partizanu, Partizan dobija budućnost. Kad dobije povjerenje, Partizan dobije identitet i to ne može da se kupi i plati, taj identitet i osjećaj pripadnosti Partizanu", zaključio je Ljajić.

