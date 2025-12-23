logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

FK Partizan od države dobio više od 19 miliona evra

FK Partizan od države dobio više od 19 miliona evra

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Predrag Mijatović bez uvijanja govorio o tome koliko je Partizan dobio od države u posljednjih godinu dana poslije velikih finansijskih problema koje muče klub.

Partizan dobio 19 miliona evra od države Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Potpredsednik FK Partizan Predrag Mijatović otkrio je da je država Srbija pomogla s velikim sredstvima klubu iz Humske u posljednjih godinu dana. Prema računicici Mijatovića, država je direktno i indirektno pomogla sa 19.389.000 evra, bez čega crno-bijeli ne bi mogli da prežive.

"Dobili smo tačno 10.685.000 u kešu. Državni sponzori su takođe došli kad smo došli mi, odnosno na moje insistiranje sa predsednikom. Rekao sam da su nam potrebni ozbiljni sponzori, da nam pomognu, jer Partizan ne nudi ništa specijalno u tom trenutku. To su ta indirektna davanja", rekao je Predrag Mijatović u emisiji "Indirektno" i dodao: "Dobili smo 4.320.000 od MTS-a i Ziđin 2.100.000 i tu fali još dva miliona za ovu godinu. Ukupno je sve 19.389.000 evra koliko nam je država direktno i indirektno dala".

Mijatović je u klub došao prije nešto više od godinu dana zajedno sa Rasimom Ljajićem, Dankom Lazovićem i Milkom Forcan, kada je odlučeno da se uvedu velike mjere štednje zbog ogromnih finansijskih problema koje imaju crno-bijeli.

"Željko Tanasković i ja smo morali da idemo u vodovod i EPS da reprogramiramo dug, pa u poresku upravu, da molim direktorku da nam neke stvari riješi, molim državu i predsjednika da reprogramiramo dug od 22 miliona evra, još smo u grejs periodu. To nije moj posao. Što radim to? Lud jesam, ali mislim da imam i tu reputaciju i mogućnost, ali dođe momenat kada se čovek uvrijedi. A targetiraju me zbog Dušana Jovanovića i smjene trenera. Srđan Blagojević je sada najbolji trener u istoriji Partizana, a kada smo ga doveli niko ga nije znao, pa su me i tada targetirali. Zapitam se: 'Šta će tebi ovo?'. Ali, kažem, sada nema nazad, ne želim da dozvolim da kada za dvije godine ovi igrači za dvije godine budu ozbiljni igrači, sa 10 plus miliona transfera, neko ponovo dođe i odradi onako kako se radi odavde. To mi je poenta", naglasio je on.

Podsjetimo, Partizan je prethodno uz pomoć države prošao i UEFA monitoring, ali sada u januaru slijedi novi od koga će zavisiti da li će crno-bijeli dobiti evro-licencu. Trenutno, klub ne može da registruje pojačanja zbog kazne FIFA.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan fudbal Predrag Mijatović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC