Kakva golčina Nemanje Milojevića, ovo je zaista bila poslastica.

Izvor: Arena Sport 2/screenshot

Kakvu smo golčinu vidjeli u Superligi. Oduševio je Nemanja Milojević pogotkom na meču Mladosti iz Lučana i Spartaka iz Subotice. Sada već iskusni superligaški vezista poslao je pravu bombu u mrežu rivala u 51. minutu, a asistencija se piše Petru Bojiću,

Poveo je Spartak pogodtkom Tomovića u 18. minutu, a onda je Mladost u 51. izjednačila. Loptu je Bojić samo ostavio svom saigraču, a on je natrčao na nju i sa više od 20 metara savladao golmana rivala. Uživajte u ovom pogotku:

Pogledajte 00:47 Nemanja Milojević Evrogol Izvor: Arena sport 2 Izvor: Arena sport 2

Ekipa Mladosti je na ovaj način došla do petog boda u dosadašnjem dijelu prvenstva, a Spartak je prvim remijem u sezoni upisao četvrti bod.

Šta se još desilo u Superligi?

Vidi opis Gol sezone u Superligi već u četvrtom kolu? Milojević opalio po lopti, ovo morate da vidite Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

U prvom meču dana Radnik je u Surdulici bio bolji od Čukaričkog sa 3:1, a Crvena zvezda koju vodi Nemanjin otac Vladan Milojević je golom Aleksandra Kataija došla do tri boda protiv TSC-a. Vojvodina je u posljednjem meču dana savladala OFK Beograd 2:1.