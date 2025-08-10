logo
Gol sezone u Superligi već u četvrtom kolu? Milojević opalio po lopti, ovo morate da vidite

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Kakva golčina Nemanje Milojevića, ovo je zaista bila poslastica.

Sjajan gol u Superligi Srbije Izvor: Arena Sport 2/screenshot

Kakvu smo golčinu vidjeli u Superligi. Oduševio je Nemanja Milojević pogotkom na meču Mladosti iz Lučana i Spartaka iz Subotice. Sada već iskusni superligaški vezista poslao je pravu bombu u mrežu rivala u 51. minutu, a asistencija se piše Petru Bojiću,

Poveo je Spartak pogodtkom Tomovića u 18. minutu, a onda je Mladost u 51. izjednačila. Loptu je Bojić samo ostavio svom saigraču, a on je natrčao na nju i sa više od 20 metara savladao golmana rivala. Uživajte u ovom pogotku:

Pogledajte

00:47
Nemanja Milojević Evrogol
Izvor: Arena sport 2
Izvor: Arena sport 2

Ekipa Mladosti je na ovaj način došla do petog boda u dosadašnjem dijelu prvenstva, a Spartak je prvim remijem u sezoni upisao četvrti bod.

Šta se još desilo u Superligi?

U prvom meču dana Radnik je u Surdulici bio bolji od Čukaričkog sa 3:1, a Crvena zvezda koju vodi Nemanjin otac Vladan Milojević je golom Aleksandra Kataija došla do tri boda protiv TSC-a. Vojvodina je u posljednjem meču dana savladala OFK Beograd 2:1.

Tagovi

Superliga Srbije FK Mladost Lučani

