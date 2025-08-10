Kakva golčina Nemanje Milojevića, ovo je zaista bila poslastica.
Kakvu smo golčinu vidjeli u Superligi. Oduševio je Nemanja Milojević pogotkom na meču Mladosti iz Lučana i Spartaka iz Subotice. Sada već iskusni superligaški vezista poslao je pravu bombu u mrežu rivala u 51. minutu, a asistencija se piše Petru Bojiću,
Poveo je Spartak pogodtkom Tomovića u 18. minutu, a onda je Mladost u 51. izjednačila. Loptu je Bojić samo ostavio svom saigraču, a on je natrčao na nju i sa više od 20 metara savladao golmana rivala. Uživajte u ovom pogotku:
Ekipa Mladosti je na ovaj način došla do petog boda u dosadašnjem dijelu prvenstva, a Spartak je prvim remijem u sezoni upisao četvrti bod.
Šta se još desilo u Superligi?
Gol sezone u Superligi već u četvrtom kolu? Milojević opalio po lopti, ovo morate da vidite
U prvom meču dana Radnik je u Surdulici bio bolji od Čukaričkog sa 3:1, a Crvena zvezda koju vodi Nemanjin otac Vladan Milojević je golom Aleksandra Kataija došla do tri boda protiv TSC-a. Vojvodina je u posljednjem meču dana savladala OFK Beograd 2:1.