"Čukarički nikad nije namjestio utakmicu": Vladimir Matijašević otkrio detalje od prije četiri godine

Sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević gostovao je u jednom podkastu i ispričao zanimljivu situaciju koja se njegovom klubu desila prije četiri godine. U samom finišu sezone 2020/21 tim sa Banovog brda pobijedio je Javor u Ivanjici i tako domaćinu smanjio šanse da ostane u elitnom društvu, a taj meč imao je zanimljivu uvertiru.

Po Matijaševićevim riječima, Čukarički nikada nije namjestio meč, ali... Pred utakmicu protiv Javora imao je razgovor sa predsjednikom kluba iz Ivanjice, koji mu je rekao da je dovoljno što će beogradski klub na teren izvesti nekoliko mlađih fudbalera i testirati ih za narednu sezonu. Detalje o tome Matijašević je otkrio gostujući u podkastu "Wish&Go".

Šta je Matijašević rekao o utakmici?

"Evo, sad ću vam reći. Čist primjer, možete da pitate predsjednika Javora. Prije četiri godine, pretposljednje kolo, Javor - Čukarički. Oni ako pobijede opstaju u ligi, mi već sigurno u Evropi. Ja mu kažem iskreno 'Ja da pustim utakmicu neću. Da ćemo izvesti mlađe igrače da ih vidimo za sljedeću godinu, hoćemo.' 'Hvala ti, to mi je dovoljno.' Pobijedimo 2:1, oni ispadnu iz lige", rekao je Matijašević.

Sportski direktor Čukaričkog kaže da se sa predsjednikom Javora čuo i nakon utakmice. "Čovjek me zove i kaže 'Šta da ti kažem, izveo si 5-6 djece, pobijedili me, svaka čast.' Nije on meni tražio da namjestimo utakmicu. Ali znaš, 'tebi ne treba, meni treba', to je normalno u Srbiji. Da se ne lažemo. Ali da pustimo utakmicu? Nikad", rekao je Matijašević.

O kojoj utakmici priča Matijašević?

Direktor Čukaričkog priča o detaljima sa meča koji su ova dva tima igrala u finišu sezone 2020/21. Pred to prvenstvo liga je proširena na 20 ekipa - zbog pandemije korona virusa - a zatim je čak šest ekipa ispadalo u Prvu ligu Srbije na kraju takmičenja. Javor je bio među ekipama koje su se preselile u niži rang, iako je do posljednjeg trenutka imao šansu da obezbijedi opstanak.

Mihailo Baić postigao je prvi gol na meču u 61. minutu i tako gostima iz Beograda donio prednost. Nju je duplirao Stefan Čolović pogotkom u 90. minutu meča, a Luka Luković je u drugom minutu nadoknade postavio konačan rezultat, pogotkom sa bijele tačke. Čukarički je pobijedio Javor i pogurao tim iz Ivanjice ka Prvoj ligi Srbije.

Na kraju je Javor završio ispod crte, sa 46 osvojenih bodova nakon 38 odigranih kola. Ekipa Rada ispala je sa dva boda više, dok je Voždovac opstao u ligi uz isti broj bodova kao ekipa sa Banjice. Jasno je da bi Javor, da je kojim slučajem pobijedio Čukarički, uspio da obezbijedi opstanak u elitnom rangu srpskog fudbala. Priliku za opstanak imali su i u posljednjem kolu kada su bez pogodaka odigrali protiv Voždovca - a i na tom meču trijumf im je garantovao ostanak u društvu najboljih.

Sa druge strane, Čukaričkom pobjeda nije bila neophodna. Zvezda je obezbijedila titulu prije posljednjeg kola, Partizan je bio drugoplasirani tim, a momci sa Banovog brda na kraju sezone imali su tri boda više od Vojvodine i oba tima su izborila plasman u Evropu. Petoplasirani TSC završio je sezonu sa čak 16 bodova manje od Čukaričkog.

Ko je igrao na meču Javor - Čukarički?

Javor: Lazović - Nikolić, Vico (od 70. Rušević), Ostojić, Pavišić (od 68. Jevtić), Jevremović - Dukure, Maričić (od 77. Balabanović), Luković - Tanko, Ilić

Čukarički: Mićović - Ćirković, Drezgić, Tanasijević, Tošić - Mijailović, Kovač - Vidosavljević (od 46. Lukić), Kajević (od 46. Ergelaš), Savić (od 63. Čolović) - Rakonjac (od 57. Baić)