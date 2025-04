Pitao Novaka Đokovića kako da "smuva" djevojku (VIDEO)

Novak Đoković upitan je u Monte Karlu kako bi smuvao djevojku. Pomalo se iznenadio kako se to radi u moderno doba.

Srpski teniser Novak Đoković nalazi se u Monte Karlu gdje će ove nedjelje pokušati da dođe do 100. titule u karijeri iako je pred njim težak žrijeb, a on ima ozbiljnih problema sa infekcijom oka. Uprkos tome, stavio se na raspolaganje organizatorima i već je učestvovao u brojnim medijskim aktivnostima, od intervjua do šaljivih razgovora.