Amerikanac može da prestigne Novaka Đokovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Ben Šelton na pragu najvećeg uspjeha u karijeri na Mastersu u Torontu.

ako ben selton osvoji masters u torontu prestize djokovica Izvor: Profimedia

Američki teniser Ben Šelton igraće u finalu Mastersa u Torontu protiv Rusa Karena Hačanova. Ako pobijedi i domogne se prvog velikog trofeja u karijeri, to će ujedno značiti da će se popeti na ATP listi i preuzeti 6. poziciju od Novaka Đokovića. Ukoliko se to dogodi, srpski as će biti u daleko težoj situaciji pred US Open.

Šelton je savladalo sunarodnika Tejlora Frica sa 6:3, 6:4 i impresivnom igrom stigao nadomak najvećeg uspjeha u karijeri. Servirao je kao u transu pošto je osvojio 86% poena na prvi servis i 59% na drugi.

Nakon pobjede, Šelton je napisao na objektivu kamere: "Skroman i gladan", a Srbija ga pamti po nimalo simpatičnom gestikuliranju "spuštanja slušalice" na US Openu 2023. godine kada je igrao protiv Novaka Đokovića.

 Amerikanac je puca od samopouzdanja i oduševljen svojim nastupima u Kanadi.

"Dosta sam napredovao ove nedjelje, to je ono zbog čega sam najsrećniji, kako udaram, koliko malo oklijevam, kako se vraćam. Postoji mnogo stvari na koje mogu biti ponosan, ali pobijediti dva momka iz prvih 10 zaredom je ogromno za mene", rekao je Šelton.

Šelton će imati dodatni motiv u finalu Toronta. Sa 22 godine i 291 danom, na dan polufinala, Šelton je postao najmlađi Amerikanac koji je ostvario uzastopne pobjede nad 10 najboljih igrača u četvrtfinalnim i polufinalnim mečevima Mastersa još od Pita Samprasa na Sinsinati Openu 1992. godine. Šelton je takođe najmlađi Amerikanac koji je stigao do finala Mastersa oš od 21-godišnjeg Endija Rodika u Torontu 2004. godine i imaće priliku da se domogne najvrijednijeg trofeja.

(MONDO)

Novak Đoković Ben Šelton Tenis

