Ovo su svi parovi plej-ofa u NFL: Nikad luđa sezona, čak i Rodžers može do titule u 43. godini

Nikad nismo imali neizvjesniju trku za titulu u NFL pošto niko od timova nije toliko briljirao da bi moglo da se kaže da je apslutni favorit.

Završen je regularni dio sezone u NFL koji je bio nikad čudniji iz više razloga. Vidjeli smo da je došao kraj ere Kanzas Sitija uz tešku povredu Patrika Mahoumsa, da su podbacili i mnogi drugi kvoterbekovi (recimo Lamar Džekson), da su bez plej-ofa takođe ostali i hit-timovi iz prethodne sezone (Baltimor i Detroit), dok još nema odgovora na pitanje - ko je favorit?

Od 14 ekipa koje su ostale u trci za šampionski pehar, teško da ijedna može da se izdvoji kao izraziti favorit, pa bi tako čak i veteran Aron Rodžers u 43. godini sa Pitsburgom mogao do Superboula.

Upravo su njegovi Stilersi i posljednji obezbijedili ulazak u plej-of pobjedom nad Baltimorom (26:24). I ova utakmica, kao i cijela sezona, stala je u tu jednu riječ "bizarno" pošto je Baltimor u posljednjoj sekundi promašio šut za pobjedu preko Lupa, pa je tako prvo mjesto u diviziji pripalo Stilersima, a Henrija i Džeksona - koji su bili čak viđeni i za titulu ove sezone - ostavilo je čak bez doigravanja.

Kladionice kažu da je najbolji tim NFC-a Sijetl u završnici regularnog dijela uspio da otme ulogu blagog favorita L.A. Remsima, tako da se njima daju najveće šanse, a tek za njima dolaze dva najbolja tima iz AFC: Denver, pa Nju Inglend.

Što se tiče favorita za MVP, i tu je "nategnuto", pa je Dejvid Mej iz Petriotsa sada malo bliži nagradi od Staforda iz Remsa.

Parovi plej-ofa u NFL

AFC

San Francisko (6) - Filadelfija (3)

Grin Bej (7) - Čikago (2)

L.A. Rems (5) - Karolina (4)

Sijetl je slobodan i igra s onda timom koji ima najslabiji "sid" iz regularnog dijela sezone

NFC

Bafalo (6) - Džeksonvil (3)

L.A. Čardžers (7) - Nju Ingland (2)

Hjuston (5) - Pitsburg (4)

Denver je slobodan i igra s onda timom koji ima najslabiji "sid" iz regularnog dijela sezone

"Vajldkard" mečevi igraju se idućeg vikenda, a podsjetimo da je Superboul zakazan za 8. februar na "SoFi stadionu" u Los Anđelesu i na poluvremenu nastupa Bed Bani.

