"Gromada" iz Zrenjanina blizu NFL-a: Ko je Ilija Krajnović i da li će doživjeti američki san?

U aprilu ćemo saznati da li će Ilija Krajnović iz Zrenjanina postati prvi Srbin u američkom NFL-u.

Izvor: YouTube/Zabunović Dragan/Screenshot

Interesovanje za američki fudbal je sve veće u Srbiji, ali da bi se još aktivnije pratio NFL potrebno je da tamo imamo i "nekog svog". Bilo je onih srpskih korijena poput penzionisanog Aleksa Smita ili aktuelnog Maksa Krozbija, dok je sada na vratima najjače američke lige Ilija Krajnović.

U pitanju je Zrenjaninac koji je već godinama u Americi, studirao je na Boston univerzitetu, kao i na Zapadnoj Karolini, a sada je odlučio da okuša sreću i da izađe na predstojeći NFL draft na kome svake godine učestvuje oko 2.000 igrača.

"Poslednjih pet godina bilo je ispunjeno izazovima, rastom i vjerom. Kroz svaki uspon i pad, nastavili smo dalje i uspjeli smo. Prije svega, zahvaljujem Bogu na prilici, snazi i istrajnosti da sledim ovaj san. Bez vjere, ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Duboko sam zahvalan svojoj porodici i prijateljima, kako u Srbiji, tako i ovdje, čija podrška nikada nije izostala i čija me je vjera nosila kroz svaki korak ovog puta. Hvala trenerima i mentorima koji su me oblikovali na ovom putu, od IMG Akademije, preko Boston koledža, do Univerziteta Zapadne Karoline. Vaše vođstvo, povjerenje i posvećenost pomogli su mi da se razvijem ne samo kao igrač, već i čovjek. Posebno hvala Brendonu i Bojanu, vaša podrška i vjera učinili su sve ovo mogućim. S tim u vezi, zvanično se prijavljujem za NFL draft 2026", napisao je Ilija Krajnović na Instagramu.

Ilija Krajnović (22) prema zvaničnim podacima ima 203 centimetra i čak 154 kilograma, pa ne čudi što se profilisao kao ofanzivni "tekl", kao ključni igrač u zaštiti kvoterbeka poslije "snepa".

Draft je na programu od 23. do 25. aprila u Pitsburgu, a vidjećemo da li će uspjeti da ostvari "američki san" i dođe do NFL-a. Čak i da ne bude izabran na draftu, tu su kampovi tokom ljeta tokom kojih se nedraftovani igrači nadaju pozivu, pa se nadamo da ćemo konačno dočekati nekoga rođenog u Srbiji u najjačoj ligi svijeta.