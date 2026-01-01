logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Gromada" iz Zrenjanina blizu NFL-a: Ko je Ilija Krajnović i da li će doživjeti američki san?

"Gromada" iz Zrenjanina blizu NFL-a: Ko je Ilija Krajnović i da li će doživjeti američki san?

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

U aprilu ćemo saznati da li će Ilija Krajnović iz Zrenjanina postati prvi Srbin u američkom NFL-u.

Ilija Krajnović NFL Izvor: YouTube/Zabunović Dragan/Screenshot

Interesovanje za američki fudbal je sve veće u Srbiji, ali da bi se još aktivnije pratio NFL potrebno je da tamo imamo i "nekog svog". Bilo je onih srpskih korijena poput penzionisanog Aleksa Smita ili aktuelnog Maksa Krozbija, dok je sada na vratima najjače američke lige Ilija Krajnović.

U pitanju je Zrenjaninac koji je već godinama u Americi, studirao je na Boston univerzitetu, kao i na Zapadnoj Karolini, a sada je odlučio da okuša sreću i da izađe na predstojeći NFL draft na kome svake godine učestvuje oko 2.000 igrača.

"Poslednjih pet godina bilo je ispunjeno izazovima, rastom i vjerom. Kroz svaki uspon i pad, nastavili smo dalje i uspjeli smo. Prije svega, zahvaljujem Bogu na prilici, snazi i istrajnosti da sledim ovaj san. Bez vjere, ništa od ovoga ne bi bilo moguće. Duboko sam zahvalan svojoj porodici i prijateljima, kako u Srbiji, tako i ovdje, čija podrška nikada nije izostala i čija me je vjera nosila kroz svaki korak ovog puta. Hvala trenerima i mentorima koji su me oblikovali na ovom putu, od IMG Akademije, preko Boston koledža, do Univerziteta Zapadne Karoline. Vaše vođstvo, povjerenje i posvećenost pomogli su mi da se razvijem ne samo kao igrač, već i čovjek. Posebno hvala Brendonu i Bojanu, vaša podrška i vjera učinili su sve ovo mogućim. S tim u vezi, zvanično se prijavljujem za NFL draft 2026", napisao je Ilija Krajnović na Instagramu.

Ilija Krajnović (22) prema zvaničnim podacima ima 203 centimetra i čak 154 kilograma, pa ne čudi što se profilisao kao ofanzivni "tekl", kao ključni igrač u zaštiti kvoterbeka poslije "snepa".

Draft je na programu od 23. do 25. aprila u Pitsburgu, a vidjećemo da li će uspjeti da ostvari "američki san" i dođe do NFL-a. Čak i da ne bude izabran na draftu, tu su kampovi tokom ljeta tokom kojih se nedraftovani igrači nadaju pozivu, pa se nadamo da ćemo konačno dočekati nekoga rođenog u Srbiji u najjačoj ligi svijeta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NFL Ilija Krajnović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC