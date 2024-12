Željko zvao tajm-aut, igrači izgubili loptu za pet sekundi: Pobjesnio je, pa im opet očitao lekciju

Željko Obradović bio je primoran da zove dva tajm-auta na oko tri i po minuta do kraja zbog loše reakcije njegovih igrača, prije svih Tajrika Džounsa.

Partizan je prethodne večeri doživio prvi poraz u ABA ligi koji je sada znatno zakomplikovao situaciju na tabeli uoči "vječitog" derbija koji je na programu za sedam dana pred navijačima Crvene zvezde. Budućnost je slavila 97:90 u "Areni", a tim Željka Obradovića od druge dionice bio je konstantno u zaostatku i pokušavao je da se približi Podgoričanima. U više navrata bili su sasvim blizu, djelovalo je da momentum prelazi na njihovu stranu, ali bi uvijek iznova i iznova pravili greške - koje su davale novi život gostujućem timu.

Jedan od ključnih momenata desio se na oko tri i po minuta do kraja, kada je Željko Obradović pozvao tajm-aut i reagovao jer je njegova ekipa prišla na "minus četiri". Međutim, poslije pet sekundi, Tajrik Džouns je izgubio loptu jer je bio okrenut leđima, a Budućnost je otišla na "plus šest", tako da je morao da zove novi tajm-aut u svega 30 sekundi.

Bijesno je reagovao i udario je pesnicom o tablu koja je stajala na reklami, a potom je i Tajriku Džounsu objasnio da mora da bude koncentrisaniji u takvim trenucima. Pogledajte kako je to izgledalo:

Pogledajte 00:47 Željko Obradović pobesneo na Tajrika Džounsa

Upravo poslije novog tajm-auta, Partizan je vezao pet brzih poena, ali je Budućnost opet došla do poena - pošto je Rajt prevario Tajrika Džounsa i natjerao ga na faul. Obradoviću je preostao samo jedan tajm-aut koji je zvao na 25 sekundi do kraja, ali tada je već bilo kasno jer je Budućnost bila pred pobjedom.

"Što se tiče potcijenjivanja, apsolutno ga nije bilo. Daću vam podatak...Ostali smo u Berlinu, imali smo let, a onda smo već 12 sati bili u Areni i spremali smo meč. Znači sve smo uradili da spremimo meč. Tim nije potcijenio protivnika, ne može da se potcijeni kad neko igra tako kako igra i drugi je u ABA ligi. Znali smo da je utakmica jako važna. Da je bilo dekoncentracije, bilo je. Slabe odluke smo donosili u ključnim trenucima. Oni su dali lake koševe i to je to", rekao je Obradović koji je čestitao Budućnosti na zasluženoj pobjedi i potvrdio da su Nilikina i Dejvis završili u bolnici.

Već u utorak Partizan u "Beogradskoj areni" dočekuje Asvel, dok u petak gostuje Efesu u Istanbulu.