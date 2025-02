„Ovu utakmicu igraju i navijači“! Trener Olimpije pred revanš u Ljubljani: Borac se neće braniti 90 minuta!

„Što manje grešaka ti si bliži dobrom rezultatu. Niko ne može da se brani 90 minuta, sigurno je da će i Borac pokušati da iskoristi neke stvari“, rekao je trener Viktor Sančez.

Fudbaleri Olimpije u četvrtak od 18.45 na Stožicama će dočekati Borac u revanšu plej-ofa Konferencijske lige, a imaće zadatak da nadoknade minus od jednog gola iz prvog meča.

Crveno-plavi su slavili 1:0 golom Sandija Ogrineca, a slovenačka ekipa ostala je tada i bez Raula Floruca koji će propustiti revanš zbog crvenog kartona.

Uprkos tome što je pred Olimpijom težak zadatak trener Viktor Sančez je optimista i uvjeren je da će njegova ekipa nastaviti sa dobrim rezultatima i dobrim igrama.

„U fudbalu može svašta desi, svaka utakmica je različita. Mi smo spremni i želimo da dominiramo, to ja naš stil, želimo da se pokažemo u dobrom svjetlu. Želimo d anastavimo da igramo svoju igru, naš stil , to je najvažnije“, rekao je Sančez, a onda istakao ulogu navijača, za koje kaže da će i oni igrati ovu utakmicu.

„Ne očekujemo pretjerano drugačiju utakmicu od prve. Ali sa našim navijačima na našem terenu to je potpuno drugačije okruženje. To će nam mnogo značiti, ovi igrači su navikli i vole da igraju pred punim tribinama. I navijači treba da znaju da će i oni biti dio rezultata, u ovakvim utakmicama i oni su ti koji igraju. To daje igračima dodatan motiv, dodatno samopouzdanje na domaćim utakmicama i to im pomaže da igraju bolje. Nadam se da će tako biti sutra. I prvi meč su igrali bez straha, a u revanšu sa samopouzdanjem i podrškom biće još bolji“.

Zbog udaranja protivnika Raul Floruc dobio je direktan crveni karton, Olimpija je skrivila i penal u prvom meču u Banjaluci, a onda u samom finišu i poklekla i primila gol.

„Fudbal je igra grešaka i greške su te koje odlučuju konačni rezultat. Što tih grešaka bude manje i one samo budu manje bliži si pobjedi. U prvoj utakmici platili smo tu cijenu. Razgovarali smo o tome, izvukli lekcije i fokusirani smo da u ovoj utakmici ne pravimo ovakve greške, to daje veliku prednost našem protivniku, a mi ćemo uraditi sve da tu prednost nemaju“, rekao je Sančez.

Sančez neće voditi "zmajčeke" protiv Borca Španski stručnjak neće biti na klupi protiv Banjalučana jer je upravo na Gradskom stadionu zaradio treći žuti karton nakon što je dva puta opomenut od sudija na mečevima protiv Hajdenhajma i Serkl Briža.

Borac ima prednost jednog gola, ali Sančez ne smatra da će se Banjalučani samo braniti.

„Nisam siguran da će se oni samo braniti. U fudbalu nijedna ekipa ne može imati 100 odsto posjed, samim tim ne može neko da se brani svih 90 minuta. Sigurno će pokušati da iskoriste neke stvari. Vidjeli ste kako su slavili gol, cijelo poluvrijeme imali su igrača više, a proslavili su pogodak kao da su ostvarili ogroman rezultat. To znači da sigurno posmatraju nas kao dobar tim, opasan tim i mislim da 1:0 nikada nije rezultat na osnovu kojeg možete da tvrdite da je nešto gotovo“.

Borac ima kadrovskih problema, pred prvi meč na zagrijavanju se povrijedio kapiten Grahovac, a u prvih pola sata još jedan zadnji vezni, Luka Zorić, međutim, Sančez nije želio na konferenciji za novinare u Ljubljani da to komentariše.

„Povrede su uvijek problem za svakog trenera, ali o tome može da se priča tek kada izađu zvanični sastavi“.

Sančez je na kraju još jednom podsjetio da je ovo istorijska utakmica za Olimpiju, ali i podsjetio da i Borac ima isti cilj.

„Svi znamo da je ovo istorijski trenutak i istorijska utakmica. To su utakmice koje igrači vole. Isto je i sa trenerima. Želimo da napravimo važne stvari. Kao što sam odmah kada sam došao rekao, mi želimo da pobjeđujemo. Ovaj plej-of je za nas jak jako važan, klub ima priliku da prvi put dođe do osmine finala evropskog takmičenja. To je jako važno i velika motivacija. I mi znamo da će sada biti malo drugačije, igramo kod nas pred punim tribinama i to je najvažnije. Tu će biti naši navijači, oni su dio utakmice, nadam se da možemo s njima da proslavimo pobjedu, daćemo sve od sebe. Poštujemo našeg protivnika, znamo da su došli sa istim ciljem i da samo jedan tim može da prođe“, zaključio je Sančez.

Fudbaler Olimpije Aleks Blanko pred revanš sa Borcem istakao je da ekipa mora da bude mnogo odlučnija u završnici.

„Mislim da smo prvu utakmicu u Banjaluci odigrali jako dobro, kontrolisali smo meč sve do te akcije kada se desio crveni karton. Ostalo je još 90 ili 120 minuta, fokusirani smo na sutrašnju utakmicu i spremni smo za revanš.Moramo da budemo mnogo odlučniji u posljednjoj trećini i to je to. Treniramo kako bi te finalne detalje spremili za sutra. Oni nisu imali nikakvih šansi u prvom poluvremenu. Mi smo fokusirani, ovo je istorisjka utakmica i možemo da ispišemo istoriju u Ljubljani sa našim navijačima. Za nas ovo je izuzetno važan meč. Potrebna nam je podrška cijelog grada, vbiće to dobra utakmica i trebaju nam naši navijači. Sa njihovom podrškom ćemo nadoknaditi zaostatak“, poručio je Blanko.

Ekipa Borca u utorak je doputovala u Ljubljanu, a od 18 časova održaće i zvanični trening na stadionu Stožice.

Dan nakon fudbalera Borca u Ljubljanu je stigla i novinarska ekspedicija, među kojima su i reporteri MONDA, a u centru glavnog grada dočekalo nas je užičko kolo.

