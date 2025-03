"Srbin i Hrvat pričaju na 'svom' jeziku i to mi smeta": Trener jedno zamjerio Bogdanoviću i Zupcu

Tajron Lu uz osmijeh ispričao da mu smeta što Bogdan Bogdanović i Ivica Zubac pričaju tako da ih ostali saigrači u LA Klipersima ne razumiju.

Izvor: Twitter/MrBuckBuckNBA

Bogdan Bogdanović pronašao je ulogu u LA Klipersima i čini se da je cijeli tim od njegovog dolaska dodatno "procvjetao". Dobili su deset od posljednjih 12 utakmica i grabe ka plej-ofu, pa su tako i prethodne noći na gostovanju Bruklinu odigrali odlično i slavili 132:100.

Kapiten reprezentacije Srbije imao je vrlo raznovrsnu partiju - osam poena, šest skokova i devet asistencija - dok je odličan bio i hrvatski reprezentativac Ivica Zubac. Upisao je svoj 50. dabl-dabl u sezoni (21 poen i 12 skokova), a ono što posebno raduje sve u Klipersima je saradnja centra sa Bogdanvoićem. Razumiju se od prvog zajedničkog minuta na parketu i to je definitivno stvar koja je "plus" kod trenera Tajrona Lua, ali mu jedna druga "smeta".

Ivica Zubac full postgame interview on the court featuring Bogdan Bogdanović.pic.twitter.com/qCQo1jNiMI — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)March 19, 2025



Na konferenciji za medije, Tajron Lu je upitan da li njih dvojica komuniciraju na "svom" jeziku, na šta se nasmijao: "Da... Ne sviđa mi se to", poručio je trener koji namjerava njih dvojicu još češće da "upari" na parketu.

I sam Bogdanović ranije je izrazio zahvalnost zbog načina na koji ga je Zubac dočekao u Los Anđelesu, a dodao je da se dobro provode i na terenu i van njega: "Naravno, to se prenosi i van terena... Ako se dobro zabavljate samim tim što ste tu, onda to pomaže da se bolje takmičite. Ako ste srećni na mjestu na kojem se nalazite i ljudima sa kojima ste okruženi, a nikad nije stvar u lokaciji, već u ljudima. Njegova podrška mi je ogromna od prvog dana. Otišli smo na kafu čim sam bio trejdovan i počeli smo da gradimo odnos. Nismo se poznavali, ali postali smo ovdje prijatelji, pa je to zaista sjajno", kazao je Bogdanović.

"Njegova podrška meni je bila fantastična od prvog dana. Prvog dana kad sam došao ovdje smo otišli na kafu i počeli graditi odnos. Postali smo prijatelji", dodao je srpski reprezentativac.

U ovom trenutku Klipersi "drže" šesto mjesto na Zapadu i da se sutra završi sezona, igrali bi protiv Denvera u plej-ofu.