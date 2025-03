Kamere snimale šta radi Marej dok gleda Đokovića: Svi su iznenađeni koliko psuje i nervira se

Pogledajte kako Endi Marej proživljava mečeve Novaka Đokovića u Majamiju. Nervira se više nego kada je igrao tenis, a redovno mu se otimaju i psovke.

Novak Đoković sjajno igra na mastersu u Majamiju i u nedjelju uveče boriće se za svoju 100. titulu u karijeri. Igrao je Nole bez greške do sada na Floridi, posebno se to odnosi na mečeve protiv Sebastijana Korde i Grigora Dimitrova, poslije kojih je rekao da se "osjeća kao u Parizu", misleći naravno na sjajan turnir na Olimpijskim igrama prošlog ljeta.

Djeluje da je Đoković uspio da ponovo unaprijedi svoju igru, neki elementi u njegovoj igri su za mnoge bili čak iznenađenje u Majamiju, prije svega fantastičan prvi servis. Iako je rekao da nije isključivo radio samo na servisu, Đoković je rekao da su neke stvari koje je isprobao sa trenerom Endijem Marejem dale rezultate, tako da se čini da je i njihova saradnja sve svrsishodnija i da "pašu" jedan drugom savršeno.

Dokaz da sve ide u dobrom pravcu je i da su sve direktniji kada se obraćaju na meču, ne plaše se šta će kamere sve snimiti, pa je tako i Marej opušteniji i govori Đokoviću šta treba da popravi, kako da se kreće, šta je primjetio kod njega...

To je ono što Nole i insistira od svojih trenera, pamtimo dobro koliko se ljutio na Gorana Ivaniševića i stalno mu ponavljao "pričaj mi, pričaj" kada bi nešto pošlo po zlu, a sada smo vidjeli kako izgleda meč i iz ugla Endija Mareja. Kamere su snimale kako se to ponaša trener Novaka Đokovića i djeluje čak nervoznije nego u igračkim danima, pa mu se otme i koja psovka:

Naravno, neće niko zamjeriti Mareju što mu se otme koja ružna riječ kada Đoković pogriješi, to je prirodna stvar u sportu, jedino je do toga da li se Britanac plaši da li će ga mediji u njegovoj zemlji zbog toga "razapeti".

Do kada će Marej trenirati Đokovića?

Marej je krajem prošle godine imenovan za trenera Novaka Đokovića i to poslije dugog ubjeđivanja. Preskočio je Marej turnir u Adelejdu i bio je uz Đokovića na Australijan openu gdje je Srbin predao zbog povrede u polufinalu, dok ga zatim nije bilo u Dohi. Zajedno su bili u Indijan Velsu gdje je Đoković odmah ispao, a uz njega je naravno i u Majamiju.

"Mislim, što se tiče mene lično, ja sam želio da nastavim saradnju", rekao je Novak Đoković u Kaliforniji, pošto je njegova poruka sa Australijan opena izgleda protumačena dvosmisleno.

"Želio sam to istog dana kada smo završili turnir, tako da sam mu i rekao Mareju. Ali, njemu je trebalo malo vremena da se vrati, razmisli o našem partnerstvu, razgovara sa svojim ljudima, svojom porodicom i vidi koliko želi da se posveti, gdje može da putuje sa mnom i, znate, kako možemo da radimo u smislu rasporeda", objasnio je Nole.

"Do kada će mi biti trener? Pričaćemo poslije Majamija, ali mislim da je plan da idemo do kraja Rolan Garosa. Uz to, nadam se i do Vimbldona...", naglasio je srpski as.