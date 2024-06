Čuvao Mbapea, želi da bude stub Borčeve odbrane, na EURU njegovi saigrači: Možemo da odbranimo titulu!

Jurih Karolina u razgovoru za MONDO govorio o tome zašto je došao u Borac, igranju sa Gakpom i Bergvajnom, zašto je nakon omladinskih selekcija Holandije izabrao Kurasao i kako je bilo igrati protiv Mbapea.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Banjalučki Borac ovog ljeta doveo je devet novih igrača, a među njima je i defanzivac Jurih Karolina, bivši član PSV-a iz Ajndhovena i omladinski reprezentativac Holandije, koji je ipak izabrao za Kurasao.

U razgovoru za MONDO govorio je o dolasku u Borac, navikavanju na novi klub, ali i o svojim bivšim saigračima i protivnicima koji su upravo sada na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

"Agent me kontaktirao i rekao da se Borac interesuje za mene, bio sam uzbuđen, bili su to standardni pregovori i ja sam čekao da se to završi i da dođem. Iskreno, nisam mnogo znao o bh. fudbalu, ali je bilo isto kao kada sam odlučio da iz Holandije odem u Poljsku. Ni tada nisam mnogo znao o Poljskoj, ali uvijek mislim na one pozitivne stvari, prilike koje se pružaju i odlučio sam da odem bez nekih posebnih očekivanja, a onda jednostavno da vidim šta će biti“, rekao je na početku razgovora za MONDO Jurih Karolina koji je u Borac stigao iz poljske ekipe Mjeđ Legnica.

"Sve je jako dobro zasad, dobro radimo. Upoznajem se sa momcima, navikama, načinom igre koji trener želi, bosanskom ili srpskom kulturom. Uvijek treba neko vrijeme ali zasad je dobro“, dodao je on.

Na pripremama u Sloveniji gdje je Borac remizirao sa Celjem 2:2 i pobijedio UTA Arad 2:1 nastupio je na oba meča.

"Za mene je utakmica utakmica, bez obzira da li se radi o prijateljskoj ili Ligi šampiona. Bio je to dobar meč, dobro sam se osjećao na terenu, trudili smo se da implementiramo one stvari sa treninga. Prilično sam zadovoljan za sada“.

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Samo nekoliko dana nakon što je stigao Karolina već izgovara pojedine riječi na srpskom.

"Znam da kažem 'sam', 'leđa', 'lijevo', 'desno'. Momci mi pomažu, znaju engleski i to mi mnogo pomaže, ali i ja želim da se adaptiran, ja sam stranac ovdje. Ako je lakše mojim saigračima da ja pričam nešto na njihovom jeziku, ja ću se potruditi".

U obje utakmice igrao je na poziciji štopera, ali će ga trener crveno-plavih Mladen Žižović moći da koristi i na lijevom beku, poziciji koju je igrao ranije, posebno u mlađim kategorijama. Tada je čak više volio da ima ofanzivnije zadatke.

"Igrao sam obje pozicije, štopera i beka. Drugačiji su zahtjevi,a ja sa uvijek trudim da radim najbolje za tim. Da, ranije sam nastojao i želio da idem više naprijed, sada mislim da treba da budem više strpljiv.“

"Jako mi se sviđa Marselo, način na koji igra. Ima tu neku eleganciju, kako on kontroliše loptu, kako dodaje, to sve izgleda kao da se uopšte ne trudi. Za njega je ništa dati pas reko pola terena ili primiti loptu, sjećam se još jednog takvog njegovog primanja kada su igrali protiv Bajerna. Volim da gledam takve stvari, takvi igrači mi se sviđaju",

Pred početak nove sezone velika je borba u Borcu za mjesto u zadnjoj liniji, jer su tu štoperi Maks Juraj Ćelić, Savo Šušić, Nikola Pejović i Ranko Jokić, a stigli su i Karolina, te Bart Mejers.

"Konkurencija je dobra stvar, drži ti fokus, motivaciju i uvijek želiš da budeš u startnih 11. Možeš da nekad imaš loš trening, ali uvijek moraš da budeš spreman. Borac ima dobar tim, sviđa mi se i način na koji smo igrali ove dvije utakmice, bili smo prilično dominantni. Mislim da smo ispunjavali zadatke koje nam je dao trener, ono sa treninga smo prenijeli na utakmicu i imali dobar rezultat. Naravno, ovo su pripreme, ne kažem da ćemo pobijediti svaku utakmicu, ali mislim da imamo jako dobre šanse da odbranimo tiitulu, kao i da prođemo u naredno kolo u Evropi. To je naš cilj".

Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Prvi ispit u novoj sezoni za Borac biće duel sa albanskom Egnatijom u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a Karolina je optimista.

"Mislim da možemo da prođemo Egnatiju. Naša prednost je što igramo prvu utakmicu kod kuće, sa podrškom navijača sve je moguće, a ako napravimo dobar rezultat u prvoj utakmici, iako je revanš u gostima uvijek težak, mislim da možemo da prođemo. Učinićemo sve da tako bude“, poručio je on.

Jurih Karolina ima zanimljivu karijeru pošto je nakon što je došao kao beba iz Kurasaa u Holandiju, odrastao u ovoj evropskoj zemlji, te igrao za PSV iz Ajndhovena, kao i za omladinske selekcije Holandije.

Lista njegovih bivših saigrača je zaista impozantna, a mnogi od njih nastupaju upravo sada na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj. Tako je u PSV-u igrao sa Stivenom Bergvajnom, Đanlukom Skamakom i Kodijem Gakpom, u omladinskim selekcijama Holandije sa Mathijsom De Lihtom, Frenkijem De Jongom, Donijem Van De Bekom...

"Svi oni s kojima sam igrao su bili odlični u tim godinama, imali su veliki potencijal. Evo npr. ovako kao što sada igra Kodi Gakpo igrao je isto i kada smo igrali u mladim selekcijama PSV-a. Sa Stivijem sam imao jako lijepa iskustva tokom treninga jer on je igrao ili na lijevoj strani pa smo igrali zajedno, ili na desnoj pa bih ga ja onda čuvao. Bile su to zanimljive borbe na terenu. Sve ih pamtim kao odlične, normalne momke, obične, vole da se šale, druže. U kontaktu sam sa dosta njih, pratimo se na društvenim mrežama, odgovaramo na objave. Imamo kontakt i znam da ukoliko bih nešto trebao mogu da im se obratm, a isto je i ako bi oni nešto trebali od mene“, rekao nam je Karolina.

U tom periodu nisu samo u njegovoj svlačionici bili fudbaleri koji su sada prave zvijezde, već i u protivničkim.

"Kada sam došao u Borac baš su me ovi mlađi momci pitali ko je najpoznatiji igrač protiv kojeg sam igrao. Rekao sam Mbape, ali to je bilo kada smo imali 17-18 godina. On je već tada bio +ajde da kažemo veliki talenat. Jednom smo izgubili od U19 Francuske 5:1, a igrali smo još jednom u prijateljskoj utakmici, tada je bilo 1:1. Momci su se iznenadili. Oni su mi rekli, ali on je već sa 17-18 godina bio sjajan, međutim, ja ga tada nisam poznavao. Prvi put sam ga praktično vidio tad u našem prvom duelu i pomislio sam ko je ovaj lik, on je baš baš dobar. Uglavnom već tada je pravio veliku razliku", ispričao je štoper Borca.

Izvor: Robin Alam / Zuma Press / Profimedia

Nakon igranja za U17, U18, U19 i jednog meč za U20 selekciju Holandije odlučio je da ipak zaigra za rodni Kurasao.

"Igrao sam za U19 Holandije i ne mogu da kažem da sam baš očekivao poziv u U21 tim, u međuvremenu sam dobio poziv iz Kurasaa, to mi se činilo ispravno, zato sam donio takvu odluku i prihvatio poziv. Uvijek mi je bila čast da igram za zemlju u kojoj sam rođen. Imali smo dobre utakmice, kao i loše. Igrao sam i Gold kup, igrali smo protiv SAD, Jamajke, protiv nekih igrača koji igraju u Evropi. Nisam prije toga imao takvo iskustvo. Igrao sam za Holandiju za mlade selekcije, kada sam došao da igram za prvi tim Kurasaa, bila je to velika promjena. Iako je bilo prilično naporno zbog tih putovanja, morao sam da letim svaki put po 9-10 sati, bilo je to nevjerovatno iskustvo. Kada sam igrao prvi meč za Kurasao sva moja familija odandje je došla tamo da me gleda. Bilo je to ispunjenje sna kako za mene, tako i za njih", objasnio je Karolina na kraju razgovora za MONDO.