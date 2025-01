"Ko bi bio budala da smijeni Lalatovića?" Oglasili se iz Vojvodine o otkazu i dovođenju Kolarova!

Evo šta iz Vojvodine kažu na informacije da je Nenad Lalatović bivši.

Izvor: MN PRESS

Iako se pojavila informacija da će FK Vojvodina smijeniti Nenada Lalatovića i na njegovo mjesto dovesti selektora mlade reprezentacije Aleksandara Kolarova, iz kluba odlučno demantuju da je to ijednog trenutka bila opcija. U izjavi za "Kurir", funkcioner novosadskog kluba je poručio da to nije istina.

"Taj koji je pustio i napisao tu vijest ne želi dobro ni klubu, ni meni, ni Lalatoviću. Ograđujemo se od tih pisanja", rekao je Tanjga i dodao:

"To su obične gluposti. Mi imamo svog trenera. Njegovo ime se zove Nenad Lalatović. I vjerujemo u njega. Učestvovao sam u dovođenju Aleksandra Kolarova na mjesto selektora mlade reprezentacije Srbije. I to je jedina istina! Ovo što se piše za Kolarova i Vojvodinu, to je bujna mašta nekog pojedinca. Nije korektno, a ta informacija je puštena u javnost kako bi se unio nemir u naše redove".

Vojvodina je inače trenutno na pripremama, a Lalatović je treći trener u sezoni:

"Zamislite, da 15 dana pred početak prvenstva mijenjamo trenera. Zbog čega? Ko bi bio budala, pa da uradi tako nešto?! Da se ne bih ponavljao. Sve to što je neko napisao, a tiče se struke i pozicije trenera, uopšte nije bila tema u Vojvodini", zaključio je on.

Prvi dio sezone Vojvodina je završila na šestom mjestu sa 30 bodova.

